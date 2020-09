Cassano junior firma con la Virtus Entella

Dopo il nuovo contratto firmato da Carolina, che la lega al Verona, un altro membro della famiglia Cassano ha messo la sua firma su un accordo con una nuova squadra. Si tratta di Christopher, primogenito della coppia. In pratica la giovane promessa del calcio prosegue laddove si è conclusa l'avventura nel calcio professionistico del padre.

Christopher entra a far parte della leva 2011 della Virtus Entella: ad annunciarlo è stata mamma Carolina sui social («il tuo primo contratto, orgogliosa di te»). «Alla fine Cassano è arrivato in biancoceleste - ha scritto l'Entella in un post - e siamo molto contenti di avere Christopher nella nostra leva 2011. È stata Carolina Marcialis ad annunciarlo con l'orgoglio della mamma che osserva il suo campioncino firmare il primo contratto tutto davanti a papà Antonio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dare il benvenuto al nuovo arrivato, c'è chi gli augura di avere i piedi del papà e il carattere della mamma. Antonio ha smesso di giocare nell'ottobre del 2018, mentre Carolina, dopo aver abbandonato l'attività agonistica per dedicarsi alla famiglia, è tornata a giocare a pallanuoto, con ottimi risultati, rientrando anche nel giro del Setterosa.