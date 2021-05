Europei di nuoto Paralimpico: super Bocciardo, oro anche nei 200 stile libero

Per Bocciardo è il terzo oro nel corso della manifestazione dopo aver conquistato il gradino più alto del podio anche nei 50 metri stile libero e nella staffetta 4X50

Ancora una medaglia d'oro per Francesco Bocciardo nel corso dei Campionato Europei di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Funchal in Portogallo. L'atleta genovese delle Fiamme Oro ha vinto i 200 metri stile libero categoria S5 con il tempo di 2'27"57 arrivando davanti ai due spagnoli Antoni Ponce Bertran e Luis Herta Poza, distaccati rispettivamente di 8 e 17 secondi.

Per Bocciardo è il terzo oro nel corso della manifestazione dopo aver conquistato il gradino più alto del podio anche nei 50 metri stile libero e nella staffetta 4X50 insieme a Arjola Trimi, Monica Boggioni e Federico Bicelli. Per il portabandiera ligure anche una medaglia d'argento nei 100 metri rana.

Ma l'Europeo per l'atleta della Nuotatori Genovesi non finisce qui. Nel giorno conclusivo della manifestazione, obiettivo medaglia anche nei 100 metri stile libero categoria S5.