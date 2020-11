Ufficiale, Vivarini è il nuovo allenatore dell'Entella

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore dell'Entella. L'ex tecnico del Bari ha ufficialmente firmato il contratto con la società di Chiavari che milita in Serie B ed esordirà già domani, giovedì 26 novembre, nel match di Coppa Italia contro il Torino.

Vivarini ha superato la concorrenza di Serse Cosmi, con lui il vice allenatore Andrea Milani e il preparatore atletico Antonio Del Fosco. «Un caloroso benvenuto al mister - si legge nella nota della società - e al suo staff da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella». Lo scorso anno subentrò a Cornacchini sulla panchina del Bari e guidò i galletti finoalla finale playoff di Serie C, persa contro la Reggiana. In passato ha guidato anche Teramo (storica promozione in Serie B poi cancellata dalla giustizia sportiva), Latina, Empoli e Ascoli.

In campionato Vivarini avrà il compito di salvare l'Entella dopo una partenza da brividi: nessuna vittoria nelle prime otto partite, cinque pareggi e tre sconfitte che valgono il terzultimo posto proprio insieme a quell'Ascoli. E proprio il pareggio 1-1 (nonostante i due uomini in più per le espulsioni di Buchel e Corbo) con i marchigiani è costata la panchina a Tedino, ringraziato così dal presidente Gozzi: «Ha dimostrato di essere una persona dagli elevati valori morali come raramente mi è capitato di incontrare nel mondo del calcio e di avere doti professionali di grande spessore. Purtroppo non sono arrivati i risultati, anche per i numerosi infortuni che non ci hanno dato tregua. Per me è stata una decisione molto sofferta, ma in questo momento serviva una scossa per invertire il pericoloso trend negativo. Auguro di cuore al mister e al suo staff le migliori fortune umane e professionali».