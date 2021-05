Entella-Vicenza 1-2: game over a Chiavari, la Virtus retrocede in Serie C

Game over a Chiavari, l'Entella perde 2-1 col Vicenza e con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato retrocede matematicamente in Serie C. L'aritmetica non concede più speranze nemmeno in ottica playout con il Cosenza quartultimo distante 12 punti.

Gara molto fisica in avvio, sbloccata al 16' dal Vicenza con Valentini che incorna alle spalle di Borra su assist di Jallow. La reazione dei biancocelesti questa volta non si fa attendere e ci provano prima Schenetti al 18' con una conclusione di poco alta, poi con Bonini di testa su invito di Dragomir al 30' e infine Mazzocco con una conclusione respinta dalla difesa avversaria.

Ancora Entella proiettata in avanti a inizio ripresa: il sinistro velenoso di Costa spaventa Grandi dopo 4 minuti, poi è Mancosu a sfiorare il palo con un colpo di testa troppo angolato. Il Vicenza si rivede solo al 60' con una combinazione tra Meggiorini e Zonta (palla che termina fuori), poi entra in campo Rodriguez (69') che in sei minuti agguanta il pareggio, ma le speranze di ribaltone durano pochissimo perché al 79' Cappelletti di testa porta nuovamente in vantaggio i biancorossi. L'assedio finale non basta per riacciuffare il pareggio, ma l'Entella esce comunque a testa alta.

ENTELLA-VICENZA 1-2 | TABELLINO

RETI: 16’ Valentini, 75’ Rodriguez, 79’ Cappelletti

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Cléur, Pellizzer, Bonini, Costa; Mazzocco (78’ Brescianini), Dragomir (87’ Villa), Settembrini (46’ Paolucci); Schenetti; Morosini (46’ Meazzi), Mancosu (69’ Rodriguez). All. Volpe.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Valentini, Cappelletti, Beruatto; Zonta (78’ Nalini), Pontisso (68’ Cinelli), Agazzi; Giacomelli (54’ Vandeputte); Jallow (54’ Dalmonte), Meggiorini (78’ Gori). All. Di Carlo.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Jallow, Dragomir, Beruatto e Cinelli.