Entella-Venezia 0-2: Tedino perde anche nel recupero, Virtus in zona rossa

Niente da fare per l'Entella. La squadra di Tedino perde in casa anche con il Venezia nel recupero della quinta giornata di Serie B e rimane in zona rossa con 4 punti conquistati nelle prime sette partite, peggio ha fatto solo la Cremonese, ultima a 6 ma con una gara in meno. La formazione di Chiavari si trova quindi insieme ad Ascoli, Pisa e Pescara in zona retrocessione e mostra ancora una volta i suoi limiti offensivi con soli quattro goal segnati finora.

Nel primo tempo parte bene l'Entella che ci prova con un bel colpo di testa di Brescianini, ma Lezzerini compie il miracolo, tap-in vincente di De Col ma goal annullato per fuorigioco. Replica il Venezia con l'ex Aramu, poi ci provano ancora i lagunari con Forte.

Nella ripresa vantaggio immediato del Venezia su sviluppi di corner con tocco di Forte e ultima deviazione nella propria porta di Pellizzer, prova a reagire l'Entella prima con un diagonale di De Luca e poi con Mancosu, ma senza fortuna. Al 76' chiude il match, ancora da calcio d'angolo, Ceccaroni con un colpo di testa sul secondo palo che non lascia scampo a Borra.

IL TABELLINO

Entella-Venezia 0-2

Reti: 49' Pellizzer (aut.), 76' Ceccaroni

Entella (3-4-1-2): Borra; Pellizzer, Poli (72' Petrovic), Chiosa; De Col, Brescianini (14' Toscano), Mazzocco, Currarino (72' Cleur); Morosini (56' Cardoselli); De Luca, Brunori (56' Mancosu). All. Tedino.

Venezia (4-2-3-1): Lezzerini; Mazzocchi (88' St Clair), Modolo, Ceccaroni, Felicioli (77 Molinaro); Vacca (72' Taugourdeau), Fiordilino; Capello, Aramu, Johnsen (88' Svoboda); Forte (88' Bocalon). All. Zanetti.

Arbitro: Camplone.

Note: ammoniti Felicioli e Currarino