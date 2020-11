Entella-Spal 0-1: non basta il cambio di allenatore, Virtus ancora sconfitta

Continua la crisi dell'Entella, sconfitta 1-0 dalla Spal nel posticipo di Serie B. La scossa non è arrivata con il cambio di allenatore e dopo la sconfitta in Coppa Italia per Vivarini è arrivata anche quella all'esordio in campionato. La formazione di Chiavari rimane al terzultimo posto con 5 punti, ancora a zero vittorie dopo nove giornate.

Primo tempo molto equilibrato con un palo di De Luca e un tentativo interessante di Schenetti, la Spal risponde con Di Francesco e Paloschi che colpisce in pieno la traversa.

Nella ripresa l'equilibrio si spezza al 58' con Di Francesco che di testa insacca su sviluppi di corner. Scarsa la reazione dell'Entella che ci prova con Setembrini dalla distanza mentre gli Estensi vanno vicini al raddoppio con Floccari.

IL TABELLINO

ENTELLA-SPAL 0-1

Reti: 58' Di Francesco

Entella (3-4-2-1): Borra; Coppolaro, Poli, Pellizzer; Mazzocco (46' Settembrini), Paolucci, Toscano (89' Cardoselli), Crimi; Schenetti (63' Petrovic), Morosini (63' Mancosu); De Luca. All. Vivarini.

Spal (3-4-1-2): Ngagne; Sernicola, Salomon, Tomovic; D'Alessandro (63' Strefezza), Esposito, Missiroli, Dickmann (53' Sala); Valoti (63' Murgia); Paloschi (82' Floccari), Di Francesco (82' Brignola). All. Marino.

Arbitro: Volpi

Note: ammoniti Mazzocco, Toscano, Tomovic, Settembrini, Paloschi, Floccari.