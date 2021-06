L'Entella torna alle origini: a Tavarone il ritiro estivo

Dopo una stagione sfortunata, culminata con la retrocessione in Serie C la dirigenza biancoceleste ha scelto di tornare a Tavarone (La Spezia) per il ritito estivo, dove la squadra era già stata in passato, ai tempi della Serie D

Dopo una stagione sfortunata, culminata con la retrocessione in Serie C, l'Entella ha deciso di tornare alle origini: la dirigenza biancoceleste ha scelto di tornare a Tavarone (La Spezia) per il ritito estivo, dove la squadra era già stata in passato, ai tempi della Serie D, all’inizio della scalata verso la B. Tavarone si trova a 600 metri d’altitudine, con una temperatura ideale per sostenere una preparazione estiva e per respirare aria sia di mare sia di montagna. Sul fronte del mercato, intanto, la società ha ufficializzato l'acquisto di Facundo Lescano, attaccante ex Genoa, Torino, Siena, Sicula Leonzio, Sambenedettese e Potenza.

Alessandro Figaro, presidente del Gruppo Sportivo di Tavarone, ha commentato sul sito ufficiale della società: «È anche la nostra ripartenza dopo 2 anni senza squadre a fare il ritiro qui a Tavarone causa Covid. Siamo davvero felici che il presidente Gozzi e tutta la società Entella abbiano deciso di ‘tornare alle origini’. In particolare ringrazio il direttore generale Matteo Matteazzi, che si è esposto in prima persona per far sì che l’Entella affrontasse il ritiro qui da noi, un po’ come accadde più di 10 anni fa, nonostante qualche piccolo problema iniziale».

«I Diavoli neri - ha aggiunto Figaro - durante il ritiro potranno usufruire di una pista ciclabile, di una piscina a due profondità con, a fianco, un campo da beach soccer, senza dimenticare un campo polivalente vicino al terreno da gioco principale. La squadra alloggerà a circa 300 metri di distanza, presso l’albergo ristorante La Veranda, recentemente ristrutturato».