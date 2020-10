Entella-Reggina 1-1: Virtus coraggiosa, Mancosu firma il pari in inferiorità numerica

Pareggio in extremis per l'Entella che, per come si erano messe le cose, guadagna un buon punto contro la Reggina. In dieci uomini dal 61' per l'espulsione di Crimi e sotto di un goal dal 5' i ragazzi di Tedino strappano il pareggio nei minuti finali grazie a un calcio di rigore conquistato e trasformato da Mancosu.

La Virtus sale così a quota due punti in classifica dopo tre giornate, manca ancora il primo squillo. Nel primo tempo la sblocca subito Crisetig con una punizione perfetta, poi sfiorano il raddoppio Menez e Situm nel proseguo di gara. L'Entella convince ma non risulta sempre poco pericolosa, l'unico guizzo nella ripresa è quello di De Luca, ma all'89' arriva l'episodio chiave del match. Palla dentro l'area e rigore conquistato con esperienza da Mancosu che poi trasforma spiazzando Guarna.

IL TABELLINO

ENTELLA-REGGINA 1-1

Reti: 5' Crisetig, 89' Mancosu (rig.)

Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Pavic; Crimi, Paolucci (48' Toscano), Brescianini (76 Koutsoupias); Morosini (76' Petrovic); Brunori (68' Coppolaro), De Luca (68' Mancosu). All. Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Cionek, Rossi, Loiacono; Situm (92' Vasic), Bianchi (46' Folurunsho), Crisetig (83' De Rose), Liotti (83' Di Chiara); Bellomo (46' Mastour); Menez, Denis. All. Toscano.

Arbitro: Pairetto.

Note: espulso Crimi al 61' per doppia ammonizione; ammoniti Brunori, De Col, Rossi, Menez e Folorunsho.