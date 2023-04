Entella-Recanatese, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Pagliari

L'Entella è obbligata a vincere oggi alle 17,30 al Comunale contro la Recanatese per provare a riagganciare la Reggiana impegnata con l'Olbia in contemporanea. Due i punti che separano i liguri secondi dagli emiliani primi nella corsa verso la Serie B a due giornate dal termine. Serve tornare al successo e sperare nel flop degli avversari contro la formazione toscana che è già sicura della salvezza ma promette battaglia con il tecnico Pagliari che ha dichiarato di voler giocarsi le sue carte al Comunale.

Volpe deve rinunciare a Barlocco, Pellizzer, Morosini e Clemenza, ma recupera per la panchina sia Chiosa che Meazzi. Scelte quasi obbligate per quello che riguarda la formazione di casa con Reali e Sadiki confermati in difesa insieme a Parodi, a destra c'è ancore Tenkorang così come in mezzo giocheranno sempre Corbari e Paolucci. Decisa anche la batteria di attaccanti con Ramirez alle spalle di Merkaj e Zamparo.

Entella-Recanatese: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Sadiki, Reali; Tenkorang, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Merkaj, Zamparo.

Recanatese (4-4-2) Fallani, Ferretti, Peretti, Ferrante, Marafini; Senigagliesi, Alfieri, Morrone, Carpani; Giampaolo, Sbaffo.

Entella-Recanatese in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport, canale inserito anche nel pacchetto DAZN. In tv sul canale 252 di Sky il match è stato inserito nella diretta Gol Serie C, le immagini salienti del match verranno quindi proposte alternate alle altre partite: Olbia-Reggiana, Cesena-Vis Pesaro e Carrarese-Lucchese.