Entella-Pisa 2-1, la Virtus vince in rimonta e "vede" la salvezza

Bella vittoria in rimonta per l'Entella che ribalta il Pisa grazie ai goal di Brunori e Koutsoupias e aggancia al sedicesimo posto la Reggina in attesa del turno che andrà in scena tra sabato e domenica. Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la formazione di Vivarini che si avvicina finalmente alla zona salvezza.

Nel primo tempo ci prova Gucher con un destro sul secondo palo deviato sul fondo da Vido, poi i toscani passano in vantaggio al 22' con l'incornata di Caracciolo su corner del solito Gucher e sfiorano il 2-0 al 27' con un tiro di Palombi messo in angolo da Russo. Un minuto dopo annullato il raddoppio di Benedetti, poi in chiusura di tempo reagisce l'Entella che pareggia con un calcio di rigore conquistato da Capello e trasformato da Brunori.

Nella ripresa salvataggio sulla linea del Pisa su un colpo di testa di Capello, poi si esalta Russo che dice no a Soddimo al 62' e al 78' mette la freccia la formazione di Chiavari al termine di una bella azione: tacco di Morosini per Brescianini che prolunga per Koutsoupias, abile a insaccare di sinistro. Nel finale il greco è ancora pericoloso con un tiro che si stampa sul palo, poi ci pensa nuovamente Russo, attento su Marsura e bravissimo in anticipo su Marconi.

Entella-Pisa 2-1 | Tabellino

Reti: 22' Caracciolo, 42' Brunori (rig.), 78' Koutsoupias

Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Coppolaro, Poli, Costa (81' Costa), Koutsoupias, Brescianini, Settembrini (63' Nizzetto); Schenetti; Capello (63' Morosini), Brunori (89' Cardoselli). All. Vivarini.

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin (80' Quaini), Mazzitelli; Vido (68' Sibilli, 80' Siega); Soddimo (68' Marconi), Palombi? (75' Marsura). All. D'Angelo.

Arbitro: Irrati.

Note: ammoniti Benedetti, Schenetti, Brescianini, Coppolaro