Entella-Pescara 3-0: colpo di coda della Virtus, primo successo firmato Schenetti, De Luca e Cardoselli

Primo successo in campionato per l'Entella che travolge il Pescara e sale a quota 8 punti, ancora ultima in classifica, ma più vicina alle squadre che la precedono.

Parte forte l'Entella che nel primo tempo passa in vantaggio al 16': errore di Fiorillo e palla rubata da De Luca che serve Schenetti abile a insaccare. Il raddoppio arriva al 32' grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di Maistro su De Luca, Fiorillo respinge il tiro dal dischetto della "zanzara" ma non può nulla sul tap-in. Nel finale di tempo prima Bellanova sfiora il goal del 2-1 poi Schenetti colpisce un palo andando vicino al 3-0.

Nella ripresa controlla bene l'Entella, che si rende anche pericolosa al 70' con Schenetti e al 77' sfiora ancora il terzo goal con Chiosa, ma il suo sinistro si stampa sull'incrocio dei pali. All'82' ci prova anche De Luca ma Fiorillo si oppone e all'85' viene emulato dal suo "collega" Russo che si supera su Maistro. Nel recupero la straordinaria rovesciata di Cardoselli impreziosisce il primo successo della Virtus, che ricompatta la classifica e guarda con più ottimismo al 2021. Prima, però, l'ultimo impegno del 2020: mercoledì 30 dicembre alle ore 18 si gioca Vicenza-Entella.

IL TABELLINO

ENTELLA-PESCARA 3-0

Reti: 16' Schenetti, 32' De Luca, 94' Cardoselli

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Poli (63' Cleur), Chiosa, Pavic; Settembrini, Paolucci (63' Brecianini), Koutsoupias; Schenetti (79' Cardoselli); Mancosu (79' Mancosu), De Luca. All. Vivarini.

PESCARA (3-5-2) - Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio (46' Nzita); Bellanova, Omeonga (61' Riccardi), Valdifiori, Maistro, Jaroszynski (66' Crecco); Galano (79' Capone); Bocic (46' Blanuta). All. Breda

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

NOTE: ammoniti Koutsoupias, Poli e Cardoselli.