Entella-Monza 1-1: non basta Brunori, pareggio beffa nel finale

Non basta una bella gara all'Entella per fare il colpaccio contro il Monza. Dopo un buon primo tempo e il vantaggio di Brunori su calcio di rigore i ragazzi di Vivarini controllano bene la terza forza del campionato, ma a un minuto dal 90esimo vengono raggiunti da Scaglia. Pareggio che fa morale, ma che muove poco la classifica con l'ultimo posto e una zona playourt ancora troppo distante.

La prima occasione è di Brunori con un diagonale che sfiora il palo, poi escono i brianzoli che ci provano con D'Errico ma Borra è attento. Al 17' ancora pericolosa la Virtus con Dragomir che di controbalzo spaventa Di Gregorio, replica il Monza al 26' con Colpani che da due passi su sviluppi di corner calciato da Scozzarella calcia alto. Nel finale di tempo alzano il ritmo i ragazzi di Brocchi che si rendono pericolosi con Colpani (ltro errore da ottima posizione) e Carlos Augusto (destro sull'esterno della rete), regge comunque il fortino biancoceleste fino al riposo.

Nella ripresa parte ancora forte il Monza che ci prova con Diaw e Carlos Augusto, ma passa in vantaggio l'Entella al 52' grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di Bettella su Dragomir e trasformato con freddezza da Brunori. Il Monza reagisce di pancia, ma crea poco e al 72' la Virtus sfiora il raddoppio con Capello che, su assist di Schenetti, perde l'attimo per battere Di Gregorio. I cambi non scuotono la formazione di Brocchi e l'Entella controlla bene le sfuriate avversarie fino all'88' quando Scaglia agguanta il pareggio con un colpo di testa su corner calciato da Barberis. Beffa atroce per i biancocelesti che nei cinque minuti di recupero rischiano di prendere il 2-1 con un tiro di Barberis che sfiora il palo.

ENTELLA-MONZA 1-1 | TABELLINO

Reti: 53' Brunori (rig.), 88' Scaglia

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; Cleur, Chiosa, Poli, Costa (74' Pavic); Dragomir, Paolucci (62' Mazzocco), Brescianini; Schenetti; Brunori, Morosini (58' Capello, 74' De Luca). All. Vivarini.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati (57' Sampirisi), Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; D’Errico, Scozzarella (71' Barberis), Colpani (57' Frattesi); D’Alessandro (90' Barillà), Diaw, Ricci (71' Maric). All.: Brocchi

Arbitro: Robilotta di Sala Consilinia.

Note: ammoniti Cleur, Diaw, Ricci, Frattesi.