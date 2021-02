Entella-Frosinone 2-3: buona reazione e tanta sfortuna, Iemmello punisce la Virtus

Non basta una buona prestazione all'Entella che colpisce due traverse e un palo, rimonta due goal al Frosinone, ma alla fine cede il passo e perde 3-2 rimanendo in fondo alla classifica insieme al Pescara. Quarta sconfitta consecutiva dopo quelle con Cosenza, Reggiana e Reggina, ancora una volta non basta il carattere per portare a casa qualche punto.

Parte forte l'Entella che al 7' colpisce la traversa con Brunori, replica il Frosinone che passa in vantaggio con Maiello al 17' su sviluppi di calcio di punizione e raddoppia al 27' con Ariaudo, ancora su sviluppi di calcio piazzato ma questa volta da corner. Sfortunatissima l'Entella che tre minuti dopo colpisce la seconda traversa con Brunori con un destro dai 20 metri, ma al 36' riesce comunque a tornare in partita grazie a Schenetti, complice la deviazione di Curado nella propria porta.

A inizio ripresa completa la rimonta la formazione di Chiavari ed è ancora Schenetti il protagonista, questa volta direttamente su calcio di punizione, immobile Bardi che osserva la palla insaccarsi. La partita si accende, occasioni per Rohden e Brunori (miracolo di Bardi), poi tornano in vantaggio gli ospiti con Iemmello che in contropiede buca Russo. Poco dopo sfiora il quarto goal Kastanos, ma questa volta Russo si oppone, replica la Virtus con un destro di Paolucci che esce di poco e al 93' Koutsoupias colpisce di testa il palo, terzo legno della sfida per i ragazzi di Vivarini.

ENTELLA-FROSINONE 2-3 | TABELLINO

Reti: 17' Maiello, 27' Ariaudo, 36' Curado (aut.), 50' Schenetti, 76' Iemmello

Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Costa; Koutsoupias, Paolucci, Settembrini (70' Dragomir); Schenetti (80' Morosini); Brunori (80' Rodriguez), Capello (70' Capello). All. Vivarini.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Curado (90' Brighenti); Zampano, Kastanos, Maiello, Rohden (61' Boloca), D'Elia (61' Salvi); Novakovich, Iemmello. All. Nesta.

Arbitro: Maggioni di Merate.

Note: ammoniti Chiosa, Curado, Paolucci, Koutsoupias, Rhoden, Costa e Zampano