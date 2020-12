Entella-Empoli 2-5, la Virtus si illude nel primo tempo, poi viene travolta da Mancuso

Ancora una sconfitta per l'Entella di Vivarini, superata a domicilio 5-2 dall'Empoli e ancorata all'ultimo posto in classifica con 5 punti, ancora senza vittorie dopo undici giornate. Nel primo tempo Costa illude la Virtus, poi ribaltano tutto i toscani trascinati da Mancuso, autore di un poker di goal.

Buon primo tempo dell'Entella che sfiora il vantaggio al 15': cross di Toscano e intervento incerto di Parisi, Bandinelli chiude su Crimi poi allontana la minaccia Romagnoli. La Virtus ci riprova al 18' con un destro alto di Brunori, poi Furlan è provvidenziale in uscita su De Luca imbeccato da Schenetti al 27', tre minuti dopo il portiere dei toscani si supera sulla "Zanzara" con una doppia respinta ravvicinata. Il vantaggio arriva, alla fine, in pieno recupero su sviluppi di angolo grazie alla capocciata di Costa.

Nella ripresa però l'Entella crolla e nel primo quarto d'ora l'Empoli ribalta tutto grazie alla tripletta di Mancuso che al 57' corregge di testa una punizione di Stulac bucando Borra, al 58' mette la freccia del sorpasso in diagonale e al 60' chiude i conti a tu per tu con il portiere avversario. Ancora Mancuso al 71' sigla il quarto goal con un sinistro al volo, poi accorcia Poli e viene annullato il goal del 3-4 a Petrovic per un tocco di mano. In pieno recupero "manita" dell'Empoli con Haas.

IL TABELLINO

Entella-Empoli 2-5

Reti: 48' Costa, 56', 58', 60' e 71' Mancuso, 75' Poli, 96' Haas

Entella (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Toscano (64' Cardoselli), Paolucci, Crimi (85' Koutsoupias); Schenetti (64' Petrovic), Morosini (23' De Luca), Brunori (64' Settembrini). All. Vivarini.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale (58' Nikolau), Romagnoli, Parisi; Zurkowski (74' Damiani), Stulac, Bandinelli (46' Moreo); Haas; Mancuso (85' Pirrello), La Mantia (74' Olivieri). All. Dionisi.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Note: ammoniti Schenetti, Coppolaro, Bandinelli, Romagnoli, Petrovic