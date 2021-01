Entella-Cosenza 1-2: non basta Poli, Gliozzi e l'ex Tremolada condannano la Virtus

Brutta sconfitta in uno scontro diretto per l'Entella che dopo un buon primo tempo si fa rimontare nella ripresa dal Cosenza e rimane a quota 17 punti in classifica, agganciata al terzultimo posto dall'Ascoli.

La prima occasione capita al Cosenza con Petrucci su una corta respinta di Costa, replica l'Entella con un goal annullato a Brunori al 18': cross di Koutsoupias e incornata dell'attaccante scuola Juve vanificata dalla posizione di offside. Il vantaggio dei Diavoli Neri è però solo rimandato, al 27' su sviluppi di calcio d'angolo sbuca Costa che, tutto solo, fulmina Falcone con un sinistro potente. La reazione del Cosenza è è racchiusa in un colpo di testa di Carretta su assist di Gerbo, palla di poco a lato, e in un tiro-cross di Tremolada allontanato dalla difesa.

Nella ripresa cambia tutto in una decina di minuti: goal annullato a Gliozzi che si ripete però poco dopo e questa volta la marcatura del pareggio di testa è regolare, cinque minuti dopo ribaltone cosentino con un calcio di rigore trasformato dall'ex Tremolada (due volte, prima trasformazione irregolare) e concesso per un fallo di Toscano su Sciaudone. Reazione scarsa della formazione di Chiavari che non riesce più a recuperare nonostante un paio di timidi tentativi di Brunori e Mancosu.

ENTELLA-COSENZA 1-2 | TABELLINO

Reti: 27' Costa, 52' Gliozzi, 57' Tremolada (rig.)

Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro (66' Cleur), Poli, Chiosa, Costa (75' Pavic); Brescianini, Nizzetto (46' Toscano), Koutsoupias (75' Mazzocco); Schenetti; Brunori, Capello (66' Mancosu). All. Vivarini.

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Ingrosso; Vera (73' Schiavi), Petrucci, Gerbo; Tremolada (73' Kone); Gliozzi (81' Trotta), Carretta (88' Ba). All. Occhiuzzi.

Arbitro: Ayroldi.

Note: ammoniti Vera, Idda, Chiosa e Falcone.