L'Entella conferma Volpe dopo la retrocessione, Gozzi: «Una bandiera della Virtus per un nuovo progetto»

Dopo una stagione travagliata, conclusa con la retrocessione in Serie C, l'Entella ha deciso di confermare Gennaro Volpe in panchina anche per la prossima stagione. Lo ha comunicato il presidente Antonio Gozzi nel corso di una conferenza stampa in cui ha presentato i progetti per la stagione 2021/2022, con la voglia di tornare al più presto in Serie B, categoria in cui ha militato la formazione di Chiavari per sei degli ultimi otto anni.

«Servivano decisioni rapide e abbiamo deciso di prenderle - ha detto il presidente della Virtus - per ripartire con un nuovo progetto, mettendo al centro la più importante bandiera dell'Entella di questi anni. In questo momento a noi sembra essere la scelta migliore. Cercavamo "uno di noi" per riemttere in moto la prima squadra e lui rappresentava alla perfezione le caratteristiche sulle quali avevamo deciso di puntare. Sulla nostra città e sull'Entella ha fatto una scelta di vita e nelle ultime gare ha dimostrato di avere la testa giusta per tenere in tiro la squadra e concludere dignitosamente il campionato».

Mister Volpe ha commentato: «Sono arrivato qui che eravamo in C2, nel giro di dieci anni mi trovo alla guida della squadra per cui tifo. Credo sia un evento straordinario per me, ne sono felice e orgoglioso e sono grato alla società per la scelta fatta ed esprimo tutta la mia gratitudine perché questa è una grande responsabilità, ne sono consapevole. La scelta mi è sembrata molto condivisa e questo ha rafforzato ancora di più la decisione di accettare questo incarico. Spero di non deludere e dare ragione a chi ha deciso di prendere questa strada. Faremo di tutto per ricreare quell'alchimia che c'era quando sono arrivato, è giusto criticare una stagione del genere perché oggettivamente i dati sono impietosi, ma qui ci sono un presidente e una società che non si tirano indietro. Siamo pronti a ripartire e a costruire quello che purtroppo ora non c'è più dopo aver toccato il fondo, l'Entella è pronta a mettere le fondamenta che sono mancate quest'anno e sono felice che il presidente mi abbia dimostrato questa grande stima perché per me è motivo di orgoglio essere al centro di questo progetto di ricostruzione».

«L'Entella è la mia creatura - ha poi aggiunto il presidente Gozzi - l'ho presa in Eccellenza e l'ho portata in Serie B dove abbiamo giocato per sei anni (degli ultimi otto, ndr). La voglia di ripartire e di riprendersi facendo bene dopo una stagione maledetta è tanta. Vincere non è mai facile in qualunque categoria ci si trovi, lo sappiamo, ma ci batteremo con tutta la forza che abbiamo per dare all'Entella il rango che merita, quest'anno è mancata la motivazione in alcuni giocatori e quindi cercheremo di migliorare anche sul piano del reclutamento perché in queste categorie spesso contano di più la "garra", il cuore, la motivazione e l'attaccamento alla maglia rispetto alle semplici doti tecniche».

Infine un'analisi legata alle difficoltà legate all'emergenza covid: «L'inizio della pandemia ha coinciso con l'inizio delle difficoltà per l'Entella - ha spiegato Gozzi -. Noi a Natale del 2020 eravamo quarti in classifica in Serie B e con una scelta deliberata, perché quando ti trovi alla fine del girone di andata in quella posizione è chiaro a cosa pensi, abbiamo rinforzato la squadra in maniera importante per fare il salto di qualità. Al contrario abbiamo avuto grossi problemi e ci siamo salvati non facilmente, pur con un ottimo organico. Non siamo riusciti a interrompere quell'inerzia e la situazione è proseguita anche in questo campionato dove tra l'altro l'arrivo del Monza in Serie B ha scompaginato tutto, anche sul piano dei budget da investire sul mercato».