Entella-Cittadella 2-3: serata di verdetti in Serie B, la Virtus chiude con un ko

Finisce con un ko l'annata della Virtus Entella, ma si tratta di un ko indolore contro il Cittadella, dal momento che i chiavaresi erano già salvi matematicamente prima del pazzo ultimo turno di Serie B che ha emesso tutti i verdetti: Benevento e Crotone erano già in A, ai playoff, direttamente in semifinale, Spezia e Pordenone. Dai Quarti Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone (Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli gli accoppiamenti), beffate Pisa e Salernitana. Più intricata invece la zona salvezza, ad oggi sarebbero retrocesse Livorno, Juve Stabia e Trapani, al playout Perugia e Pescara, con il Cosenza al momento salvo. Ma il ricorso del Trapani contro i due punti di penalizzazione potrebbe rivoluzionare la zona playout e far retrocedere direttamente gli abruzzesi. Per la Virtus Entella arriva un buon 13esimo posto con 48 punti, +3 sulla zona playout, -6 da quella playoff.

Contro il Cittadella primo tempo scoppiettante, vantaggio di Panico, pareggio della Virtus con l'autogol di Rizzo. Ancora Panico per il nuovo vantaggio veneto, 2-2 di Manuel De Luca prima dell'intervallo, con tanto di lacrime dopo il gol per l'attaccante di Boscaglia.

Nella ripresa Schenetti si fa parare il rigore vittoria, Stanco trova invece la rete della beffa che consegna i tre punti ad un Cittadella pronto a giocarsi nuovamente la grande chance per la Serie A. Per la Virtus Entella una salvezza tranquilla da cui ripartire il prossimo anno.

TABELLINO

ENTELLA-CITTADELLA 2-3

Reti: 3' e 21' Panico, 5' Rizzo (aut.), 49' pt De Luca M., 87' Stanco

Entella: Contini; Sala, Chiosa, Coppolaro, Settembrini; Mazzitelli, Crimi (58' Andreis), Toscano (86' Dezi); Schenetti; M. De Luca (57' Morra), G. De Luca (68' Mancosu). All. Boscaglia.

Cittadella: Maniero, Ghiringhelli (66' Mora), Perticone, Frare (46' Camigliano), Rizzo; Proia (64' Bussaglia), Branca, Gargiulo; Panico (64' Vita); De Marchi (81' Diaw), Stanco. All. Venturato.

Arbitro: Rapuano.

Note: all'81' Maniero para un rigore a Schenetti; ammoniti Ghiringhelli, Stanco, Andreis, Rizzo, Camigliano e Dezi.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Ascoli-Benevento 2-4, Chievo-Pescara 1-0, Cosenza-Juve Stabia 3-1, Cremonese-Pordenone 2-2, Entella-Cittadella 2-3, Frosinone-Pisa 1-1, Livorno-Empoli 0-2, Salernitana-Spezia 1-2, Trapani-Crotone 2-0, Venezia-Perugia 3-1.

CLASSIFICA E VERDETTI

1 BENEVENTO 86 PROMOSSO IN A

2 CROTONE 68 PROMOSSO IN A

3 SPEZIA 61 PLAYOFF - SEMIFINALE

4 PORDENONE 58 PLAYOFF - SEMIFINALE

5 CITTADELLA 58 PLAYOFF - QUARTI

6 CHIEVO 56 PLAYOFF - QUARTI

7 EMPOLI 54 PLAYOFF - QUARTI

8 FROSINONE 54 PLAYOFF - QUARTI

9 Pisa 54

10 Salernitana 52

11 Venezia 50

12 Cremonese 49

13 Entella 48

14 Ascoli 46

15 Cosenza 46

16 PERUGIA 45 Playout

17 PESCARA 45 Playout

18 TRAPANI 44 RETROCESSO IN ATTESA DI RICORSO

19 JUVE STABIA 41 RETROCESSA

20 LIVORNO 21 RETROCESSO