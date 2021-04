Serie B, dopo lo stop ufficiali le nuove date e gli orari delle gare dell'Entella

La sospensione e la rimodulazione del calendario era stata deliberata per dare priorità ai recuperi e fare in modo che tutte le formazioni possano disputare le ultime quattro gare del campionato con lo stesso numero di match giocati

Attraverso un comunicato, la Lega Serie B ha ufficializzato gli orari delle prossime partite, dal 16^ al 19^ turno di ritorno, precedentemente posticipate rispetto alla programmazione iniziale.

La sospensione, e la rimodulazione del calendario, era stata deliberata per dare priorità ai recuperi delle gare rinviate per il covid (come successo all'Entella sabato per il focolaio nella rosa del Pescara) e fare in modo che tutte le formazioni possano disputare le ultime quattro gare del campionato con lo stesso numero di match giocati.

Il recupero Pescara-Entella, valevole per la 15ª giornata di ritorno, si disputerà allo stadio Adriatico con fischio d’inizio martedì 27 aprile alle ore 14.00, di seguito invece date e orari delle ultime quattro giornate.