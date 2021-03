Entella-Ascoli 0-0: pareggio che serve a poco, non basta la superiorità numerica

Pareggio che serve a poco per l'Entella che non riesce a sfruttare la superiorità numerica nel quarto d'ora finale per superare l'Ascoli e riagganciare il gruppo che insegue playout e salvezza. La formazione di Chiavari rimane in fondo alla classifica con 20 punti mentre il Picchio supera il Pescara e sale al terzultimo posto a quota 23.

Nel primo tempo la gara è vivace anche se alla fine il risultato rimane bloccato sullo 0-0. Dopo un paio di tentativi di Schenetti e Dionisi (palla sempre fuori) la prima grossa occasione capita al Picchio al 23': cross di Sabiri smanacciato da Russo, Dionisi calcia a botta sicura ma trova la respinta col corpo di De Col, due minuti dopo replica l'Entella con un gran sinistro di Schenetti respinto da Leali dopo un buono scampio con Brunori, ancora Schenetti ci prova poco dopo con un tiro in diagonale bloccato dal portiere dell'Ascoli. L'ultima grossa occasione del primo tempo campita al 39' a Bajic che non trova lo specchio da buona posizione, tentativo in tono minore anche per Settembrini, che sbaglia i tempi e conclude debolmente.

Nella ripresa ci prova dopo 3 minuti Eramo appostato sul secondo palo ma senza trovare la deviazione vincente, replica un minuto dopo Schenetti ma Settembrini scivola al momento del tiro su suggerimento del compagno. La partita a questo punto si spegne fino al 62' quando Caligara ci prova di testa mandando alto sopra alla traversa dopo aver preso il tempo a De Col, poi continua a provarci di più l'Ascoli ma senza grosse occasioni se si esclude un tiro fuori misura di Eramo. La svolta della gara potrebbe arrivare al 74' con l'espulsione di Buchel per somma di ammonizioni, decisivo per il secondo giallo un fallo su Capello a centrocampo, l'Entella sfiora il vantaggio con un siluro di Morosini che esce di pochissimo ma poi non riesce però a sfondare e al 90' rischia anche di capitolare su un tiro di Bidauoi deviato in corner da Russo.

ENTELLA-ASCOLI 0-0 | TABELLINO

Entella (4-3-1-2): Russo; De Col, Pellizzer, Chiosa, Costa; Settembrini (60' Dragomir), Paolucci, Brescianini (71' Morosini); Schenetti; Brunori (60' Mancosu), Capello. All. Vivarini.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; D'Orazio, Quaranta, Brosco, Pinna (86' Corbo); Eramo, Buchel, Caligara (66' Danzi); Sabiri (75' Bidaoui); Bajic (75' Mosti), Dionisi (86' Simeri). All. Sottil.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Note: ammoniti Pellizzer, Buchel, D'Orazio, Pinna, Costa, Paolucci. Al 74' espulso Buchel per somma di ammonizioni, espulso dalla panchina anche Kragl