Empoli-Entella 1-0: alla capolista basta il gol di Casale, Virtus ancora sconfitta

Seconda sconfitta consecutiva per l'Entella che cede il passo alla capolista Empoli e rimane sempre più in fondo alla classifica, davanti non corrono troppo, ma il gap dalla zona playout sembra comunque difficile da colmare, la salvezza diretta invece rimane un vero e proprio miraggio.

A inizio gara annullato giustamente un goal a Mancuso per un tocco di mano, ma la prima occasione grossa arriva solo al 24' con i toscani vicini al vantaggio: l'ex La Mantia su cross di Ricci spara alto da buona posizione e per l'Empoli è un buon momento perché tre minuti dopo Stulac ci prova con una conclusione potente che sorvola la traversa dando l'illusione del goal nel colpire l'esterno della rete. Ancora locali pericolosi al 32' con Mancuso e al 35' con Crociata, poi la sblocca Casale al 37': cross di Sabelli e deviazione di La Mantia parata da Borra, a cui scappa però il pallone e in tap-in il difensore dei toscani insacca trovando il primo goal in carriera tra i professionisti. In chiusura di tempo occasione per il raddopio di Mancuso, palla che sfiora il palo.

Nella ripresa prova a reagire l'Entella che ci prova con Capello e Schenetti, ma l'occasione migliore capita al 54' ancora all'Empoli con Crociata che trova la risposta di Borra. Poche emozioni nella fase centrale della seconda frazione di gioco, poi al 75' l'Empoli va vicinissimo al colpo del ko, ma Borra riscatta l'incertezza in occasione del goal e compie un doppio miracolo su Mancuso e Moreo. Un minuto dopo è l'Entella a spaventare la capolista, ma l'uscita di Brignoli a tu per tu con Brunori sventa la minaccia. Nel finale l'Empoli riesce a controllare bene i tentativi di forcing della formazione di Chiavari e non bastano sei minuti di recupero per agguantare il pareggio.

EMPOLI-ENTELLA 1-0 | TABELLINO

Reti: 37' Casale

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Terzic, Casale, Romagnoli, Sabelli; Ricci, Stulac (85' Damiani), Crociata (69' Zurkovski); Bajrami (78' Matos); Mancuso (85' Olivieri), La Mantia (69' Moreo). All. Dionisi.

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro (73' De Col), Poli, Pellizzer, Pavic; Dragomir, Paolucci (73' Brescianini), Koutsoupias (40' Mazzocco; 86' Mancosu); Schenetti; Capello (73' De Luca), Brunori. All. Vivarini.

Arbitro: Marchetti di Roma.

Note: ammoniti Koutsoupias, Pavic e Borra.