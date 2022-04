Derby Sampdoria-Genoa: l'asta di Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti

Il derby della Lanterna numero 125 si giocherà anche fuori dal campo. E lì vinceranno tutti: sarà il derby del cuore, dedicato da Stelle nello Sport all’associazione Gigi Ghirotti.

Sulla piattaforma www.charitystars.com/stellenellosport sono all’asta le maglie di 10 giocatori rossoblucerchiati. Cinque sfide speciali tra Destro e Quagliarella, Damsgaard e Amiri, Badelj e Thorsby, Murru e Cambiaso, Colley e Vásquez.

L'asta benefica di Stelle nello Sport, patrocinata da Coni e Ussi, si concluderà giovedì 5 maggio alle ore 18 e tutto il ricavato sarà come sempre devoluto all’associazione presieduta da Franco Henriquet.

“Da Stelle nello Sport e dalla sua straordinaria rete sportiva – sottolinea Henriquet – riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Un 'matrimonio' che dura da 23 anni e per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano”.

L’Asta delle Stelle, giunta alla 17esima edizione, è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista e dirigente sportivo, fondatore insieme al figlio Michele del progetto Stelle nello Sport. Una ulteriore sfida per i tifosi di Genoa e Sampdoria. Dieci protagonisti rossoblucerchiati che metteranno a segno i gol più belli.

Una settimana speciale, intensa, forse decisiva per la lotta salvezza, ma anche per il referendum di stelle nello Sport che si chiuderà lunedì 2 maggio alle ore 12. È quindi uno sprint decisivo quello delle votazioni per eleggere gli sportivi e le società liguri dell’anno sul sito www.stellenellosport.com.

Una corsa finale con molti verdetti ancora aperti, a partire da quello del “Rossoblucerchiato dell’Anno”. Caputo da una parte e Blessin dall’altra sono al momento i più 'votati', ma il derby potrebbe essere decisivo anche in questa sfida del voto.

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la 23esima edizione del Galà delle Stelle, la notte degli oscar in cui saranno celebrati i migliori sportivi liguri con la partecipazione di grandi campioni di livello internazionale e tante performance che renderanno la serata come sempre spettacolare. Per partecipare è necessario scrivere a info@stellenellosport.com indicando il numero di posti desiderati.

L’ingresso è libero, i volontari della Ghirotti raccoglieranno donazioni e tra tutti i partecipanti sarà estratta a sorte una crociera Msc per due persone.

L'Asta delle Stelle è su www.CharityStars.com/stellenellosport