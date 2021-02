Cus Genova: i ragazzi del volley ospitano Spezia, riparte l'hockey

Seconda sfida casalinga consecutiva per il Cus Genova Volley di coach Mancini, impegnato sabato 13 febbraio alle 18 al Palacus per la quarta giornata del Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. Avversario dei Galletti sarà l'Npsg Spezia, attuale capolista del 'gironcino', reduce da tre vittorie su tre partite disputate. Biancorossi desiderosi di riscattare la sconfitta dello scorso fine settimana, la prima in campionato, giunta nel derby contro la Colombo Genova al termine del terzo tie-break su tre incontri. In precedenza doppia vittoria, contro Zephyr in casa e Novi in trasferta.

Atletica leggera

Nel weekend è in programma a Ronco Scrivia la prima prova dei Campionati Regionali di corsa campestre. Tra le file del Cus Genova a partecipare sarà soprattutto la 'linea verde' composta da Cadetti e Allievi. Nuovo impegno per Riccardo Berrino, questa volta a Firenze. Dopo il nuovo record ligure juniores sui 60 hs siglato a Modena e dopo il quinto posto finale ai Campionati Italiani Indoor Junior Promesse di Ancona, sempre nei 60 hs, l'atleta allenato da Ezio Madonia gareggerà nel capoluogo toscano con un obiettivo: far registrare il minimo necessario per gareggiare ad Ancona ai Campionati Italiani Assoluti.

Hockey

Al via domenica la stagione prato 2020/21 per il Cus Genova Hockey. Il primo impegno stagionale vedrà i ragazzi di Franco Ferrero, saldamente alla guida dei Biancorossi, affrontare il derby contro l'Hc Genova. Appuntamento al Lagaccio alle ore 10 per quello che sarà un importante test per verificare la condizione atletica dei Cussini.

Rugby

Non è ancora cominciato il campionato di Serie A per il Cus Genova Rugby ma grande soddisfazione per un ex Biancorosso. L'ala Pierre Bruno, oggi in forza alle Zebre in Eccellenza, è stato infatti convocato per la prima volta al raduno degli Azzurri in preparazione della sfida del Sei Nazioni tra Inghilterra e Italia.