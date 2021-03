Cus Genova Volley in cerca di riscatto contro la Colombo

Nel weekend in campo anche i ragazzi dell'hockey. Federica Baldini partecipa ai Campionati Italiani di Cross. Infine doppio impegno per due tennisti biancorossi

In cerca di riscatto il Cus Volley di Nando Mancini in Serie B nella trasferta contro la Colombo Genova. Tre punti importanti in palio per il Cus Hockey in Serie B contro Genova Hockey 1980 al Campo Arnaldi. Federica Baldini impegnata ai Campionati Italiani di Cross a Campi Bisenzio. Infine, per quanto riguarda il tennis, vittoria per Mattia Paiardi al Tc Sori Open Nazionale di terza Categoria e semifinale sabato 13 marzo per Miriana Marelli al Torneo Open Isola Virginia di Biandronno.

Pallavolo

Alla ricerca della vittoria dopo quattro sconfitte consecutive il Cus Volley nel Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Nando Mancini impegnati sabato 13 marzo alle 21 contro la Colombo Genova, compagine contro cui è arrivata la prima sconfitta nel girone durante la fase d'andata. Nell'ultimo turno sconfitta interna per i Biancorossi contro il Novi degli ex Fiore e Ricceri. Vittoria casalinga invece al tie-break per la Colombo contro l'Admo Lavagna.

Hockey

Nel weekend il Cus Hockey sarà impegnato in Serie B nel suo Campo Arnaldi alle 9.30. Sfida casalinga che vedrà i Biancorossi affrontare domenica contro Genova Hockey 1980. Fondamentale per i Cussini trovare i tre punti per continuare la marcia verso le semifinali.

Atletica leggera

Questo weekend si svolgeranno a Campi Bisenzio, nel fiorentino, i Campionati Italiani di Cross, ovvero l'ultimo appuntamento della stagione invernale. Per il Cus Genova sarà presente Federica Baldini, atleta biancorossa nativa di Pietrasanta che prenderà parte nella categoria Assoluti al cross corto, della lunghezza di 3 km.

Tennis

Doppio impegno per due tennisti biancorossi in questi giorni in vista della partenza della Serie C sia maschile che femminile. Mattia Paiardi lunedì ha conquistato il Tc Sori Open Nazionale di terza Categoria superando in finale Filippo Mozzi con il risultato di 6-1 6-2. Impegno fuori regione invece per Miriana Marelli. Al Torneo Open Isola Virginia di Biandronno, nel varesino, la tennista biancorossa ha conquistato la semifinale, in programma sabato 13 marzo alle 15.30. Un penultimo atto conquistato grazie a una rotonda vittoria per 6-2 6-0 ai quarti di finale.