Cus Genova, derby ligure nel volley; biancorossi impegnati anche agli italiani di atletica

Il Cus Genova Volley di coach Mancini chiude il girone d'andata con una trasferta insidiosa contro l'Admo Lavagna. Due biancorossi impegnati invece ad Ancona ai Campionati Italiani Assoluti Indoor: Giordano Musso nel lancio del peso e Federica Baldini sui 3.000 metri.

Pallavolo

Nella settimana che ha visto la Fipav ufficializzare il blocco delle retrocessioni, ritorna in campo il Cus Genova Volley. Gli uomini di coach Mancini rientrano dal turno di risposo forzato dovuto al rinvio della sfida casalinga contro la Nuova Pallavolo San Giovanni a causa di alcuni casi di covid-19 nel gruppo squadra spezzino. Avversaria di giornata è l'Admo Lavagna, nella giornata di domenica alle 17.30. Un derby ligure che vedrà i Biancorossi affrontare l'attuale seconda della classe nel Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. I lavagnesi sono reduci anch'essi da due vittorie e una sconfitta, così come dal rinvio nell'ultimo turno, in cui avrebbero dovuto affrontare il Novi. Cussini reduci invece dalla prima sconfitta in campionato, patita due settimane fa al Palacus contro la Colombo Genova.

Atletica leggera

Per quanto riguarda l'atletica leggera targata Cus Genova il weekend in arrivo vedrà la partecipazione di due atleti biancorossi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor ad Ancona. Da un lato Giordano Musso, lanciatore del peso allenato da Francesco Caciuttolo, che ben si è contraddistinto fino ad oggi nella stagione Indoor, sfiorando il suo personal best e lanciando a 15.41. Dall'altro parteciperà anche la cussina Federica Baldini, la quale si misurerà sui 3.000 metri.