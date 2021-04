Cus Genova, ultima di Serie B per il Volley nel derby contro la Colombo

Nel weekend in campo anche i ragazzi del tennis e quelli dell'hockey. Nell'atletica Federica Baldini gareggerà sui 1500 m al Meeting Nazionale Walk and Middle Distance di Milano

Ultima di Serie B per il Cus Volley nel derby contro la Colombo. Baldini impegnata nei 1500 m al Meeting Walk and Middle Distance di Milano. Sfida a Rapallo contro il Golf & Tennis per la squadra maschile del Cus Tennis in Serie C. Cus Hockey impegnato all’Arnaldi contro il Pistoia Riserve in Serie B.

Pallavolo

È tempo di ultima di campionato per il Cus Volley. Svanite le speranze Playoff nel Girone A2 nel campionato nazionale di Serie B, gli uomini di Nando Mancini saranno impegnati al PalaDiamante sabato 24 aprile alle 20.45 nel derby contro la Colombo Genova. Ultima fatica dunque in questa stagione pallavolistica di Serie B per gli Universitari.

Atletica leggera

A poco più di un mese dal suo ottimo quinto posto ai Campionati Italiani Assoluti di Cross di Campi Bisenzio la cussina Federica Baldini gareggerà sui 1500 m al Meeting Nazionale Walk and Middle Distance di Milano. Inoltre una delegazione di atleti biancorossi sarà impegnata domenica a La Spezia al Meeting Regionale di apertura della Liguria.

Tennis

Se la squadra femminile ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale del campionato regionale di Serie C, per la maschile sono in programma due impegni importanti per poter centrare la fase successiva. Domenica 25 aprile alle 9 in trasferta Mattia Paiardi e compagni saranno impegnati contro il Golf & Tennis Rapallo in una gara di recupero nella quale i Biancorossi devono ottenere almeno un pareggio. Il tutto in vista dell’ultima del girone in programma la domenica successiva in trasferta contro il Park Tennis Club.

Hockey

Nel weekend impegno per il Cus Hockey in Serie B contro il Pistoia Riserve alle 9.30 al Campo Arnaldi del Lagaccio. Un team, quello toscano, contro cui era arrivata una sconfitta a tavolino con tanto di penalizzazione nel girone d’andata a causa della nota vicenda circa lo status di zona rossa della regione Toscana. Universitari al completo e quasi certi del secondo posto, utile per l’accesso alla Finale B contro la prima dell’area lombardo-veneta.