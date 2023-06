Il Cus Genova Volley a medaglia ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino

Il Cus Genova Volley supera Cus Milano, una delle favorite del torneo, e stacca il pass per la semifinale di oggi, giovedì 22 giugno, ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino. La formazione universitaria, guidata da Guido Costigliolo, ottiene così la seconda vittoria nel girone dopo la sconfitta contro il Cus Catania e contro il Cus Cagliari.

Partono determinati i Biancorossi, che devono vincere se vogliono ottenere la qualificazione matematica alle semifinali. Il primo set è molto combattuto con i lombardi, che spingono ma capitan Poggio e compagni fanno loro la posta in palio. Leggera flessione nel secondo set, con i liguri che nel terzo mettono il naso avanti e strappano la vittoria nel girone contro la prima del Girone A. Avversaria di oggi alle 18 sarà Cus More, con i pallavolisti che nel migliore dei casi si giocheranno lo Scudetto Universitario, mentre nel peggiore dei casi otterranno comunque il bronzo in ex aequo con la squadra sconfitta nell'altra semifinale.

Questo il commento di Sergio Poggio, studente di Scienze Ambientali e capitano della selezione genovese: "È una bella esperienza sicuramente. Siamo contentissimi e ci giochiamo questa semifinale contro Cus More, che sono molto forti. Da capitano è un'esperienza ancora più bella".

Queste le parole di Alessandro Archetti, studente di Scienze Motorie e pallavolista biancorosso: "Sono contento perché ci credevamo, è stato un cammino difficile. Sicuramente è un onore rappresentare Genova. Non ci aspettavamo di qualificarci visto l'avvio di questi Cnu contro Catania. Ci abbiamo provato e abbiamo concluso tra le prime quattro. Siamo contenti e molto soddisfatti".

Questo il commento di Guido Costigliolo, tecnico uscente del Cus Genova Volley nei campionati federali nonché tecnico della selezione genovese: "Non saprei se me lo aspettavo. Forse no, ma abbiamo giocato un gran primo set anche contando il fatto che si è fatto male Calcagnini. Cuzari è entrato a freddo, anche se di freddo si può difficilmente parlare viste le temperature qui a Camerino, in una partita importante sul set in equilibrio e ha tenuto bene il gioco. Abbiamo avuto due momenti di sbandamento, nel primo set in cui abbiamo recuperato, e poi nel secondo che invece ha conquistato Milano. Il terzo invece è andato via liscio. Siamo contenti di questa semifinale, è una cosa molto importante per noi".