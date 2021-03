Cus Genova, derby con Lavagna per i ragazzi del volley

Derby importante per il Cus Volley, in programma sabato 27 marzo alle 18 al Palacus nel campionato nazionale di Serie B

Derby di Serie B per il Cus Volley, pronto a sfidare l'Admo Lavagna nel Girone A2. Esordio in casa per il Cus Tennis in Serie C, impegnato contro Valletta Cambiaso. Previsto sabato 27 marzo alla Cus Academy di Quarto Alta l'Open Day di golf dedicato a universitari e personale universitario.

Pallavolo

Derby importante per il Cus Volley, in programma sabato 27 marzo alle 18 al Palacus nel campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Nando Mancini affronteranno infatti l'Admo Lavagna, lanciata in classifica grazie a cinque vittorie e tre sconfitte fin qui nel Girone A2. Biancorossi alla ricerca di una vittoria che manca ormai dalla seconda giornata e desiderosi di capitalizzare i miglioramenti dimostrati in trasferta contro la Nuova Pallavolo San Giovanni a La Spezia.

Tennis

Dopo un ottimo esordio a Sarzana torna in campo la squadra maschile del Cus Tennis, impegnata nel campionato regionale di Serie C. Se lo scorso weekend i Biancorossi si sono imposti contro il Tc Sarzana in trasferta per 1-5, domenica è invece previsto l'esordio casalingo dalle ore 9 contro Valletta Cambiaso. Riposa invece la squadra femminile di Serie C.

Golf

Sabato 27 marzo dalle ore 14 alle ore 19 è previsto l’Open Day dedicato a universitari e personale universitario presso la Cus Genova Golf Academy, situata a Quarto Alta in Via degli Anemoni. Tutti i partecipanti potranno accedere alle postazioni e avvicinarsi a questo sport, praticabile nella natura e all’aperto in piena sicurezza. Il maestro Nicolò Gaggero e gli altri collaboratori saranno a disposizione presso la struttura che resterà aperta tutto il pomeriggio, accogliendo e accompagnando i nuovi aspiranti golfisti nell’esperienza. Nel corso dell’evento è previsto anche un drink break nel pieno rispetto delle norme sanitarie.