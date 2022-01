Cus Genova, Davide Costa vince anche a Novara

Weekend ricco di impegni per l’atletica cussina, tra i quali spicca la vittoria e il personale stagionale dell’azzurrino Davide Costa ai Campionati Piemontesi Open di lanci invernali a Novara. Doppia sconfitta per il Cus Hockey a Savona nell’ultima giornata del Girone C di Serie B Indoor. Rinviata la sfida di Serie C Silver tra il Cus Basket e l’Auxilium. Ancora ferme Serie A di rugby e Serie B di volley.

Atletica leggera

Domenica buon esordio dell’azzurrina Chiara Smeraldo nella riunione nazionale indoor di Saronno, al suo esordio nella categoria promesse. La Biancorossa è seconda nel lungo con 5.80, preceduta dalla sola junior Marta Amouhin Amani del CUS Milano e dal suo 5.98. La new entry degli Universitari ottiene la migliore misura al primo salto. Sempre domenica l’atletica cussina era impegnata nei Campionati Piemontesi Open di lanci invernali a Novara, nei quali l’azzurro Davide Costa lancia nel martello promesse a 62.58 e vince migliorando di un metro il personale stagionale. Una competizione caratterizzata da una folta partecipazione che ha costretto l’organizzazione agli straordinari. Basti pensare a Ilaria Marasso, la quale ha fatto registrare un 52.91 nel martello promesse con la competizione che però è stata sospesa per oscurità. Qualche ora prima Giordano Musso aveva conquistato il peso con 15.11, ottenendo il personale stagionale. Terza nel giavellotto promesse Sofia Intili con 34.44.

Questo il commento di Davide Costa sul weekend: «Devo dire che stavo bene. Durante la settimana ho lavorato molto meglio delle ultime e i risultati si vedevano. Ho iniziato la gara con un buon lancio controllato a 62.58 e poi purtroppo la gara si è allungata e non sono riuscito a dare il meglio sia dal punto di vista fisico che tecnico. In genere una gara di martello dura un’ora e mezza, mentre quella che ho disputato nel weekend è durata tre ore. Anche se non sono soddisfatto a pieno della gara riparto da questa settimana che è stata per me positiva e lavorerò al massimo per la prossima gara. Rimango un po’ rammaricato perché potevo fare sicuramente meglio».

Domenica presso l’impianto di Bra l’allieva Emma Barnieri è giunta seconda nei 60 hs con 9"67, dopo avere corso in batteria in 9"72. L’allieva di Ezio Madonia fa così l’esordio agonistico 2022. Sabato Andrea Milanolo, categoria promesse, è terzo nella Finale Extraregionale A dei 60 piani con 7"35. Lo junior Andrea Valente ha corso i 60 piani in 7"96, mentre Renato Zemma, master della M55, ha chiuso i 60 piani in 8"16. Buona prova a Padova da parte di Federica Baldini, la quale giunge seconda sabato sui 1500 di un meeting regionale indoor con 4'41"93. Domenica a Padivarma, entroterra spezzino, bronzi conquistati nel Padivarma cross da parte dello junior Emanuele Ferrari (20'23" dopo sei kilometri) e dall’allievo Andrea Ballarino (11'50" dopo tre kilometri). Succede domenica 30 gennaio.

Master in azione a Casalmaggiore, nel cremonese, tra sabato e domenica in occasione dei Campionati Lombardi Open Indoor. Luciano Fasce ha stabilito il nuovo limite ligure M60 dell’asta con 2.60. Luciano ha anche ottenuto 9"20 nei 60 piani e 10"46 nei 60 hs. Laura Boggia (SF 55) ha preso parte poi a 60, 60 hs (13"78) e lungo. Flavio Broggi nella SM55 ha corso i 60 piani in 8"36.

Hockey

Doppia sconfitta nell’ultima giornata del Girone C di Serie B Indoor per il Cus Hockey. Gli uomini di Franco Ferrero vengono superati dall’Hc Liguria per 4-3 nel match mattutino e dall’HC Savona per 6-2 nel match pomeridiano. In attesa dell’Outdoor, vero obiettivo degli Universitari, la squadra ha chiuso così il girone con un bottino di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Rinviata causa covid la sfida di Serie C Silver tra il Cus Basket di Coach Pansolin e l’Auxilium di Coach Pezzi. Al Palauxilium sarebbero tornati in campo gli Universitari dopo il rinvio della ripartenza dei campionati di inizio 2022. Qui risultati e classifica.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. «La FIR ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa», si legge sul comunicato ufficiale, «di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia». «La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese». Qui risultati e classifica.

Pallavolo

«La Federazione Italiana Pallavolo», si legge sul sito della Federazione Volley, «ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio». Qui risultati e classifica.