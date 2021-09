'Stop alla violenza sulle donne', trofeo di tennis al femminile per over 14

L'evento, non agonistico, è in programma domenica 19 settembre presso la sede del Cus Genova in via Monte Zovetto

L'operato del Cus Genova in questi anni è stato attento tanto all'attività sportiva in sé quanto al suo impatto sociale. È proprio questa la direzione in cui va il primo Trofeo 'Le Fornarine', torneo amatoriale di tennis femminile non agonistico in programma domenica 19 settembre presso i campi in GreenSet della sede di via Monte Zovetto.

Il torneo, organizzato grazie al supporto del panificio pasticceria 'Le Fornarine', mira a portare l'attenzione sul tema della violenza sulle donne; l'intero ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza all'Associazione Walls of Dolls, che si occupa dell'assistenza e del supporto a donne vittime di violenza o maltrattamenti.

Un'iniziativa che mira dunque a coinvolgere il maggior numero di persone anche grazie al supporto del Municipio VIII, dell’ufficio pari opportunità della Regione Liguria e dell’Università di Genova. La quota di iscrizione, comprensiva della polo del Cus Genova, sarà di 20 euro a persona, e verrà interamente devoluta all'Associazione Walls of Dolls, con la possibilità di ampliare la cifra a propria discrezione per dare un contributo maggiore. Per tutti i partecipanti alla giornata sarà possibile pranzare all'interno del bar della sede di via Monte Zovetto.

Per quanto riguarda i dettagli strettamente sportivi, il torneo si disputerà in una giornata unica e sarà aperto a tutta la popolazione femminile over 14. La formula del torneo è doppio con le coppie formate dall'organizzazione in base al livello di gioco in modo che gli incontri siano i più equilibrati possibile. Lo svolgimento del trofeo sarà determinato in base al numero delle iscritte, e prevede che tutte le partecipanti disputino almeno due incontri.

Ci si potrà iscrivere presso i punti vendita de 'Le Fornarine', in via Rosselli 41 R, via Monte Zovetto 38 R, corso Buenos Aires 25 R, oppure presso la segreteria del Cus Genova in via Monte Zovetto. Per maggiori informazioni è possibile scrivere al numero WhatsApp ufficiale della polisportiva: 349 2988589. Il Cus Genova vi aspetta numerosi per una giornata in cui lo sport evidenzierà la sua sfumatura più nobile: quella sociale.