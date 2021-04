Cus Genova: passaggio del turno nel tennis, soddisfazioni da atletica e hockey

Sconfitta per il Cus Volley in Serie B nel derby contro la Colombo. Esordio sui 1.500 outdoor per Federica Baldini a Milano e buoni risultati dai Biancorossi al Meeting Regionale di Apertura di La Spezia. Pareggio per il Cus Tennis contro il Golf & Tennis Rapallo con passaggio del turno in Serie C. Vittoria schiacciante per il Cus Hockey per 18-0 contro l'Hc Pistoia Riserve.

Pallavolo

Si chiude con una sconfitta la stagione del Cus Volley nel Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Nando Mancini vengono sconfitti al PalaDiamante nel derby contro la Colombo Genova per 3-1 e chiudono così con tre vittorie, ottenute contro Zephyr, Novi e Admo Lavagna.

COLOMBO GENOVA-CUS VOLLEY 3-1 (25-20; 24-26; 25-18; 25-16)

Atletica leggera

Esordio sui 1.500 outdoor per Federica Baldini al Meeting Nazionale Walk and Middle Distance di Milano con il buon crono di 4:36.17. A La Spezia domenica al Meeting Regionale di Apertura ottime notizie dai quattrocentisti con gli ottimi 57.42 di Giuditta Ponsicchi e il 49.87 di Dario Fornaca. Sempre nel giro di pista da segnalare i crono delle giovani allieve Camilla Rebora 1:01.69 e Giulia de Biasi con 1:02. 38. Nei 100 metri femminili buon crono per Francesca Guastalli con 12.76. Infine per quanto riguarda l'atletica leggera maschile Giordano Musso vince nel lancio del peso con la buona misura di 14.69 metri ed è secondo nel disco con 14.69 metri. Tra gli allievi positivo esordio sui 1.500 metri per Emanuele Ferrari con 4.17.66.

Tennis

Dopo la squadra femminile anche la maschile conquista il passaggio del turno in Serie C grazie al pareggio ottenuto domenica nel recupero contro il Golf & Tennis Rapallo. Vittoria di Costa contro Massucco, sconfitte di Ginocchio contro Minetti e di Rebaudi contro Luccattini, mentre vittoria per Paiardi contro Cuneo. Nei doppi la coppia composta da Paiardo e Costa supera Luccattini e Massucco, mentre Rebaudi e Ginocchio vengono sconfitti da Minetti e Pia. Pass per il secondo turno dunque conquistato con una giornata d'anticipo.

GOLF & TENNIS RAPALLO-CUS TENNIS 3-3

Hockey

Il Cus Genova nella giornata di domenica travolge la squadra riserve dell'Hc Pistoia vincendo per 18-0 in Serie B. Mister Ferrero nella partita fuori classifica decide di sperimentare con una formazione inedita. Per i Biancorossi giornata decisamente prolifica, in gol tutti i terminali offensivi cussini: quattro reti per Edoardo Bozzo-Costa e Rostron, tripletta per Tollini, doppietta di Zero, Schirru e reti di Ragucci, Liegeois e Danese.

CUS HOCKEY-HC PISTOIA RISERVE 18-0.