Cus Genova, iniziano i playoff nel tennis

Cominciano ufficialmente i Playoff di Serie C per le due squadre del Cus Tennis, impegnate sui campi di via Monte Zovetto nel weekend. Prima gara del Cus Golf al Golf Club Villa Carolina.

Tennis

Cominciano ufficialmente i Playoff di Serie C per le due squadre del Cus Tennis. Dopo la qualificazione ottenuta durante la prima fase, andranno in scena nel weekend gli ottavi di finale per la squadra maschile e i quarti per quella femminile. Da un lato Paiardi e compagni se la vedranno con l'Ulivi Toirano alle 9 presso i campi di casa di via Monte Zovetto. Dall'altro Marelli e compagne affronteranno invece la Taggese alle 14.30, sempre in via Monte Zovetto.

Golf

Ricominciano ufficialmente le gare del Cus Golf con la prima, in programma sabato 8 maggio al Golf Club Villa Carolina sul percorso 'La Marchesa'. Trattasi di una stableford tre categorie in collaborazione con Prosecco Cup, con premi per i primi due classificati di ciascuna categoria: Lord, Lady e Senior.