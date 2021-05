Cus Genova: dopo il record di Jacobs, si guarda agli impegni del weekend

Giovedì 13 maggio 2021 la decima edizione del 'Meeting Città di Savona - Memorial Giulio Ottolia' con il nuovo record italiano all time sui 100 metri maschili. Ferrero impegnata nell'eptathlon al Meeting Nazionale Prove Multiple di Firenze. Quarti di finale di Serie C per la maschile del Cus Tennis, impegnata contro il Tc Pietra Ligure. Seconda di Coppa del Centenario per il Cus Basket oggi al Palacus contro Valpetronio. Ultima del girone di Serie B per il Cus Hockey, impegnato in trasferta contro il Genova Hockey 1980.

Atletica leggera

Nella giornata di giovedì 13 maggio 2021 è andata in scena al Campo Sportivo Fontanassa la decima edizione del 'Meeting Città di Savona - Memorial Giulio Ottolia', evento di caratura nazionale e internazionale organizzato da Marco Mura, responsabile organizzativo, con il supporto di Cus Genova, Cus Savona e del Comune di Savona, andato in diretta su Rai Sport. Tra i risultati eccellenti di ieri spicca quello di Marcell Jacobs, sprinter italiano diventato ufficialmente il secondo italiano nella storia a scendere sotto il muro dei 10'', conquistando il record italiano all time grazie a uno straordinario 9''95. Tornando agli atleti biancorossi, nel weekend Eleonora Ferrero si misurerà nell'eptathlon al Meeting Nazionale Prove Multiple di Firenze. Inoltre vari atleti cussini saranno impegnati tra Boissano e La Spezia nel weekend.

Tennis

Continua l'avventura della squadra maschile del Cus Tennis ai Playoff di Serie C. Nello scorso weekend il successo al super doppio di spareggio contro Gli Ulivi Toirano, nella sfida casalinga che ha regalato i quarti di finale ai Biancorossi. Domenica in scena invece i quarti di finale, in programma in via Monte Zovetto dalle 9 contro il Tc Pietra Ligure in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e che vale la semifinale regionale.

Pallacanestro

Cominciata ufficialmente la Coppa del Centenario per la prima squadra del Cus Basket, competizione nata con l'intento di celebrare il centenario della Federazione Italiana Pallacanestro e di garantire la ripresa delle attività nei vari comitati territoriali, sempre nel rispetto dei protocolli anti covid. Dopo il successo esterno contro la Virtus Genova oggi la seconda del girone contro Valpetronio al Palacus alle 21. Una sfida insidiosa quella contro la squadra di coach Vaccaro, capace di superare lo scorso weekend un'avversaria ostica come Auxilium.

Hockey

Nel weekend ultima sfida del girone di Serie B per il Cus Hockey contro il Genova Hockey 1980 in trasferta domenica alle 9. Rosa al completo ad eccezione degli infortunati Luca Zero e Zerbino. Una sfida che non influirà sulla classifica in quanto i Biancorossi sono matematicamente certi del secondo posto, mentre gli avversari della prima posizione. Anche se ognuna delle due squadre sarà diretta verso la rispettiva finale rimane comunque una sfida di peso per l'economica dell'hockey regionale.