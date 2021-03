Cus Genova, è l'ora dell'esordio per le squadre del tennis

Cus Volley in cerca di riscatto in Serie B a La Spezia contro la Nuova Pallavolo San Giovanni. Esordio in Serie C per le prime squadre del Cus Tennis: maschile contro il Tc Sarzana, femminile contro il Tc Santa Margherita.

Pallavolo

Ritorna in campo il Cus Genova Volley dopo un weekend di stop. Il derby contro la Colombo Genova di settimana scorsa è infatti stato rinviato per prevenzione anti covid legata al gruppo squadra avversario. Domenica 21 marzo alle 17.30 gli uomini di Nando Mancini affronteranno a La Spezia un'avversaria ostica come la Nuova Pallavolo San Giovanni, per la prima volta nel Girone A2 di Serie B. Quella dell'andata fu infatti la prima sfida dei Biancorossi rinviata a causa del protocollo, sempre per un caso di positività riscontrato tra gli avversari. Universitari alla ricerca della vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

Tennis

Presentata la squadra sabato scorso, è ora il momento dell'esordio per le due prime squadre del Cus Genova Tennis in Serie C. La squadra maschile sarà impegnata domenica 21 marzo nello spezzino contro il Tc Sarzana alle ore 9. Sempre domenica esordio a Santa Margherita Ligure invece per la femminile, pronta a sfidare alle 14.30 il Tc Santa Margherita.