Cus Genova: nuovo record per Davide Costa, passaggio del turno per i ragazzi del tennis

Nuovo personal best e record ligure U20 per Davide Costa nel martello assoluto da 7.26 kg, così come altri ottimi risultati biancorossi da segnalare. Passaggio del turno per il Cus Tennis ai Playoff di Serie C grazie a una vittoria nella combattutissima sfida contro Gli Ulivi Toirano, mentre eliminazione per la squadra femminile contro la Taggese nonostante una prestazione gagliarda.

Atletica leggera

Nel weekend manifestazione di atletica leggera con programma Assoluti a Boissano. Nuovo personal best, record ligure Under 20 e record sociale con 62.90 m per Davide Costa nel martello assoluto da 7.26 kg. Ma non è l’unico risultato biancorosso da segnalare. Tra i maschi grande prestazione dello junior Riccardo Berrino negli ostacoli da 106 con il crono di 14.99 e personal best di Dario Fornaca nei 200 metri con 22.78.

Tra le ragazze esordio per Eleonora Ferrero che vince il lungo con 5.68 e ancora una grande prestazione di Ilaria Marasso nel martello con 51.59. Buona misura anche per Sofia Intili nel giavellotto con 39.23 metri e ottimo crono con vittoria nei 400 hs per Francesca Guastalli con 1.05.08. Nella stessa gara buona prestazione anche per l’allieva Giulia De Biasi con 1.07.97. Vittoria nei 200 metri per Giuditta Ponsicchi con 25.62 ventoso (+2.5). Terza piazza con il tempo di 4.04.28 per la 4x400 femminile, composta da Ponsicchi, De Biasi, Rebora e Guastalli.

Tennis

Tempo di Playoff di Serie C per le due prime squadre del Cus Tennis. Vittoria per la maschile in via Monte Zovetto contro Gli Ulivi Toirano agli ottavi di finale e passaggio del turno. Paiardi conferma la sua imbattibilità e si aggiudica il match contro Da Monte per 6/4 6/2, sconfitte invece per Ginocchio contro Musa, ex giocatore Atp, e per Costa contro Agostini dopo una serie di vittorie importanti per la squadra nelle precedenti sfide. Polverosi conferma la sua striscia positiva casalinga superando Nattero per 6/2 6/3, regalando così il pari ai Biancorossi.

Si passa così ai doppi con il successo di Costa e Paiardi contro Musa e Damonte per 6/2 6/4, mentre Ginocchio e Rebaudi vengono sconfitti per 7/5 6/3 da Nattero e Agostini. Sul 3-3 Costa e Paiardi fanno loro il super doppio di spareggio contro Nattero e Agostini lasciando pochi game agli avversari e regalando così al Cus Genova il passaggio del turno, domenica prossima contro il Tc Pietra Ligure.

Se la squadra maschile è riuscita a passare il turno, si ferma invece il cammino della femminile ai Playoff di Serie C a causa della sconfitta contro una compagine di livello come quella della Taggese. Sconfitta per Marelli contro Reggi per 7/6 6/2 e per Papalia contro Coati 6/3 6/4, mentre vittoria della speranza per Masé per 7/5 6/4. Nel doppio la stessa Masé con Marelli subiscono la sconfitta decisiva e si interrompe così il cammino delle Biancorosse in Serie C al termine di una contesa in cui hanno venduto cara la pelle, dimostrando di essere una squadra vera.

CUS TENNIS vs GLI ULIVI TOIRANO 4-3

CUS TENNIS vs TAGGESE 1-3.

Pallacanestro

Cominciata ufficialmente la Coppa del Centenario per la prima squadra del Cus Basket, competizione nata con l’intento di celebrare il centenario della Federazione Italiana Pallacanestro e di garantire la ripresa delle attività nei vari comitati territoriali, sempre nel rispetto dei protocolli anti covid.

Esordio positivo per gli uomini di coach Pansolin, capaci di superare la Virtus Genova di coach Caorsi. Se nella prima frazione regna l’equilibrio è nella seconda che invece i Biancorossi mettono la quarta, chiudendo il primo tempo sul 30-41. Vantaggio poi amministrato nel secondo tempo anche grazie ad una super prestazione di Marco Dufour, autore di 28 punti.