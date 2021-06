Campionati italiani di atletica, medaglia d'argento per Eleonora Ferrero del Cus Genova

Ottimi risultati ai Campionati Italiani Assoluti per il Cus Genova con l'argento di Ferrero nell'eptathlon. Doppia sconfitta per il Cus Hockey nei playoff promozione di Cernusco.

Atletica leggera

Medaglia d'argento nell'eptathlon per Eleonora Ferrero ai Campionati Italiani Assoluti di Rovereto. Per lei 14.82 nei 100 hs, 1.65 metri nel salto in alto, 10.45 metri nel lancio del peso, 26.22 nei 200 metri, 5.81 nel salto in lungo, 39.14 nel lancio del giavellotto e 2.23.71 negli 800.

Ottima prestazione anche per Giordano Musso nel lancio del peso, il quale con 15.72 mette in scena la sua terza miglior prestazione di sempre e si classifica undicesimo in una gara di altissimo livello tecnico. Bene anche la junior Ilaria Marasso nel martello con 51.15 metri al suo esordio agli assoluti. Il junior Davide Costa conquista un ottimo settimo posto nel lancio del martello con 59.62, mentre Federica Baldini porta a casa un buon tredicesimo posto nei 1.500 metri con 4.30.84.

Hockey

Il Cus Genova Hockey era impegnato nel weekend nei Playoff Promozione a Cernusco, i quarti raggiunti nelle ultime cinque stagioni 'intere' disputate. Un evento che purtroppo non ha sorriso ai colori biancorossi. La prima partita, quella decisiva contro l'Hc Riva, vede gli Universitari sconfitti per 6-1. Scesi bene in campo, i primi dieci minuti sono tutti di marca Cus con il vantaggio grazie alla rete di Tollini dopo una buona azione corale terminata con il tap-in su assist di Rostorn. Nel secondo quarto i biancorossi cominciano a calare fisicamente e subiscono due reti. Nei restanti due quarti rispettivamente altri tre goal subiti e infine uno.

Durante la seconda partita, contro i siciliani della Raccomandata Giardini, il Cus scende in campo con tutti i giovani, con il sogno promozione ormai sfumato. Rete dello svantaggio nel primo quarto, con gli Isolani che difendono il risultato per il resto della partita, portando così a casa la vittoria.

CUS GENOVA HOCKEY vs HC RIVA 1-6

CUS GENOVA HOCKEY vs RACCOMANDATA GIARDINI 0-1.