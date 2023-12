Cus Genova, i ragazzi del basket si laureano campioni d'inverno

Vittoria e primo posto la giro di boa per il Cus Basket in Serie C Unica. Vittoria per il Cus Tennis in Coppa Bonici contro il Tc Finale. Due sconfitte per il Cus Hockey al 2° Concentramento di Serie B Indoor.

Basket

Successo a Piossasco per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. L'ultima sfida del girone d'andata regala così agli Universitari il primo posto e il titolo di campioni d'inverno nel Girone B. Partita di carattere, che ha visto i Biancorossi di coach Pansolin scavare il solco nei due quarti centrali, portando così a casa i due punti che valgono un record di 10-1 al giro di boa.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

AREA PRO 2020 vs CUS GENOVA BASKET 58-77 (21-23; 13-21; 8-15; 16-18)

AREA PRO 2020: Petitti 1, Zennato, Ghirardi 1, Berardi 2, Motta 10, Ragab 18, Beltramino, Greggio, Melchio 3, Scaroni, Spada 8, Favretto. Coach: Baldovin.

CUS GENOVA BASKET: Ricci, Taccini, Vallefuoco 6, Galluzzi 23, Dufour 10, Cassanello 5, Sighinolfi 2, Caversazio 15, Ferraro 4, Casucci 6, Sommariva 6. Coach: Pansolin.

Tennis

Vittoria per 2-1 nella quarta sfida del girone di Coppa Bonici per il Cus Genova Tennis. Il team biancorosso, impegnato a Finale Ligure contro il Tc Finale, ha conquistato la vittoria grazie al successo nei singoli di Alessandro Costa e di Costa-Polverosi nel doppio.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Costa, racchetta biancorossa: "Sicuramente è stata una buona prestazione sia da parte mia che da parte della squadra contro una squadra con giocatori forti ma a cui manca solo un po’ d’esperienza. Nonostante mancassero due elementi di grande esperienza come Matti e Fede, possiamo sempre contare sull’impegno e sull’attaccamento al circolo degli altri ragazzi quindi un grazie a Emanuele ed Enrico per essere venuti a portare un risultato importante per la squadra. Adesso ultima del girone e poi daremo tutto nella fase ad eliminazione diretta".

Hockey

Due sconfitte per il Cus Genova Hockey nel 2° Concentramento di Serie B Indoor. Sul campo amico del Palacus gli Universitari vengono superati per 4-2 nella prima sfida, alle 9:30. Sconfitta poi anche nella seconda, contro il Genova Hockey 1980 per 1-9, alle ore 12:30. Il bilancio di Serie B Indoor, fin qui, fa registrare una vittoria e tre sconfitte per gli Universitari.