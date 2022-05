Cus Genova, capitan Imperiale ai saluti con una vittoria nel derby

Vittoria rotonda per il Cus Rugby nel derby ligure di Serie A contro il Recco. Sconfitta indolore per il Cus Basket in Serie C contro Tigullio. Weekend intenso per il Cus Tennis: la maschile approda ai quarti di Serie C, la femminile si ferma ai quarti con un po’ di rammarico e la femminile di D1 conquista la promozione in Serie C nel ritorno dello spareggio. Campionato di Società Allievi e Allieve di atletica leggera a Boissano con buoni risultati nel weekend.

Rugby

Ultima giornata di festa nel Girone 1 di Serie A per il Cus Rugby. Biancorossi capaci di superare i “cugini” della Pro Recco con il rotondo risultato di 56-3 grazie a un’ottima prestazione corale. Qui risultati e classifica.

Questo il commento a fine partita di un commosso Francesco Imperiale, giunto alla sua ultima partita con la maglia biancorossa: «Il derby è sempre un derby, in qualsiasi sport è sempre una partita difficilissima in quanto ci sono tensioni emozioni e paure che entrano in campo che ti condizionano chiaramente poi il rendimento in campo. Meno male che abbiamo portato a casa la partita, il punteggio è buono e quindi siamo felicissimi. Stagione difficile e sicuramente dopo il periodo covid non è stato facile ripartire però abbiamo messo delle buone basi per lavorare bene negli anni che verranno».

Pallacanestro

Si chiude con una sconfitta contro la capolista Tigullio Sport Team il Girone A della seconda fase di Serie C Silver. Biancorossi che ora sono proiettati verso le semifinali Playoff, conquistate sul campo grazie al cammino tra Regular Season e “gironcino”, in cui affronteranno Next Step Rapallo. Qui risultati e classifica.

Tennis

Ottima partenza per la nostra squadra maschile nella seconda fase di Serie C. Agli ottavi di finale i Biancorossi superano il Toirano con il risultato di 4-2, conquistando quindi il pass per i quarti di finale contro l’Andora. Vittorie di Metti, Costa e Paiardi con sconfitta di Rebaudi, e quindi risultato di 3-1 dopo i singoli, con successiva vittoria del doppio per Metti-Paiardi e sconfitta per Costa-Rebaudi. Esito agrodolce invece per la squadra femminile di Serie C, eliminata ai quarti dal TC Santa Margherita in trasferta dopo aver sfiorato il doppio di spareggio. Sconfitta di Scimone, vitttoria di Marelli, e sconfitte di Masé e della coppia Scimone-Marelli al super tie break. Infine, grande festa in casa CUS per la promozione della squadra femminile di Serie D1, capace di superare allo spareggio di ritorno LA Tennis di Albissola per 3-0 e di conquistare quindi la promozione in Serie C grazie alle vittorie della Maestra Carazza, Montaldo e Da Molo. Il prossimo anno, dunque, il CUS Tennis avrà due squadre femminili in Serie C.

Atletica leggera

Allieve cussine in grande forma sabato e domenica sulla pista di Boissano, nel savonese, in occasione della prima fase societaria su pista. In bella evidenza Martina Campani, prima nell’alto con 1.64, quindi Camilla Rebora, che ha vinto i 200 in 26"76 nonostante il vento contrario di 2.8 metri al secondo. Al secondo posto Emma Barnieri con 26"93. Buone notizie sempre dallo sprint: Aurora Vescio si è imposta nei 100 con 13"55 (-2,5), e la 4x100 ha colto un altro significativo primo posto in 52"58 grazie a Giorgia Costa, Margherita Barbieri, Chiara Fabbri e Aurora Vescio, il tutto dopo bella lotta con l’Arcobaleno Savona. Nel giavellotto primo posto di Irene Aprile con 26.35. Nei 1500 secondo posto di Maddalena Artesi in 5'08"43. Ragazze terze in Liguria dopo la prima fase. Vita dura per gli allievi: citiamo il primo posto nei 1500 di Andrea Ballarino con 4'28"59 e il secondo nei 100 di Gabriele Fereidouni con 11"78. Ragazzi dunque quinti in Liguria.

Nelle stesse giornate in gara anche gli intramontabili Cussini master. Alessandro Gulino, già campione europeo di categoria, si è imposto sui 200 M45 in 24"19 davanti al consocio Paolo Macaluso, 24"84 (M50). Alessandro Letizia in 31"24 ha vinto i 200 hs per la categoria M45, e secondo è stato l’M60 Luciano Fasce con 34"27. Prima nella 4x100 la squadra SF55 con Marina Muzzini, Laura Boggia, Lidia Rebora, Flora Morini con 1'09"33. Simona Guarino ritorna all'antico amore e vince gli 800. Dopo la prima fase le squadre sono prime in campo regionale.