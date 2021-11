Cus Genova, i risultati del weekend: prima vittoria stagionale per il Rugby

Weekend agrodolce per i colori biancorossi. Prima vittoria stagionale per il Cus Rugby contro il VII Torinese in Serie A. Sconfitte per il Cus Volley in Serie B contro l’Acqui e per il Cus Basket in Serie C Silver contro il Basket Pegli. Vittoria contro l’Hc Genova per il Cus Hockey in Serie B. Tris di successi in Coppa Corradi, Coppa Bonici e Coppa Wingfield per il Cus Tennis.

Rugby

Prima vittoria stagionale nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Rugby. Gli uomini di Sandri e Bernardini conquistano una vittoria in trasferta contro il VII Torinese. Una meta regala infatti il successo per 17-15 agli Universitari, il primo dopo tre sconfitte nelle prime giornate.

Pallavolo

Sconfitta casalinga nel campionato nazionale di Serie B per il CUS Volley di Nando Mancini, in casa contro l’Acqui degli ex Zappavigna, Bettucchi e Perassolo. Partita nelle mani degli ospiti nonostante una bella cornice di pubblico che ha sostenuto la squadra per tutto l’incontro. Partita ostica terminata con il risultato di 0-3 contro una delle candidate alla promozione e che ora impone ai Galletti di macinare punti nelle prossime tre sfide: i tre derby liguri contro Zephyr, NPSG e Colombo.

Pallacanestro

Seconda sconfitta in campionato per il CUS Basket di coach Pansolin in Serie C Silver. Due punti che vanno al Basket Pegli di coach Costa al termine di una sfida tra due delle squadre più giovani del campionato. Avvio convincente degli Universitari nel primo quarto, con gli Sharkers che ricuciono lo strappo all’intervallo lungo. Partita equilibrata nel secondo tempo con i padroni di casa autori del parziale decisivo nell’ultima delle quattro frazioni.

SERIE C SILVER

BASKET PEGLI vs CUS GENOVA 63-51 (6-16; 24-25; 41-43)

BASKET PEGLI: De Natale 12, Bruzzone, Nicoletti ne, Nsesih 7, Khelifi ne, Cartasegna, Mrgic 19, Vagnati, Mozzone 6, Zaio A. 4, Grillo 4, Zaio M. 11. Coach: Costa.

CUS GENOVA: Vallefuoco 12, Camperi, Pampuro 3, Dufour 5, Sommariva, Ferraro 13, Falco, Casucci 2, Grandeaux, Franconi, Bilamour 16. Coach: Pansolin.

Hockey

Vittoria per 3-0 al Campo Arnaldi per il CUS Hockey di Franco Ferrero nel derby contro l’HC Genova nel campionato di Serie B. Primo tempo di studio nel quale sono poche le emozioni. Ci pensa allora Tollini su corto a sbloccare il risultato nel secondo quarto, momento nel quale i cussini si sciolgono e iniziano a macinare gioco. Nel terzo tempo ci pensa il sempreverde Cervetto, secondo goal consecutivo per lui, ad appoggiare comodamente la palla in rete su un bel invito di Rostorn, il quale chiude poi la gara con il primo goal stagionale per il definitivo 3-0.

Tennis

Tre prime squadre del CUS Tennis, tutte e tre impegnate fuori casa, tutte e tre vincenti. Sabato a Taggia le ragazze della Coppa Corradi hanno conquistato un rotondo 3-0, mettendo così una seria ipoteca sulla finalissima. Il prossimo weekend è in programma, infatti, la sfida contro il fanalino di coda Imperia e, con una vittoria, le Biancorosse si giocherebbero poi l'ultimo e decisivo atto della competizione. Vittorie per Damiani e Papalia in singolo, per Damiani e Masé in doppio.

Domenica mattina a Loano vittoria in trasferta per 3-0 in Coppa Bonici e semifinali conquistate. Vittorie per Costa e Marelli sia nei rispettivi singoli sia nel doppio, con Paiardi non al meglio. Infine, vittoria a Voltri contro il Masone per 3-1 conquistata dal team biancorosso nella Coppa Wingfield. Vittoria nei singoli per Navone e Coppola, vittoria nel doppio con Navone e Paolillo e infine sconfitta nel doppio finale per Saettone e Coppola.