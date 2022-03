Cus Genova, fanno festa solo i ragazzi del basket

Sconfitta ad Alghero per il Cus Rugby in Serie A. Sconfitte per il Cus Volley: contro il Cirié in Serie B maschile e contro il Lunezia in Serie D femminile. Vittoria per il Cus Basket in Serie C Silver contro Valpetronio in Serie C Silver.

Rugby

Sconfitta per il Cus Genova nel campionato nazionale di Serie A maschile. Trasferta in Sardegna che si è conclusa con la vittoria per 43-10 contro l’Amatori Rugby Alghero, attualmente quinta nel Girone 1 a 12 punti di distanza dai Biancorossi, ottavi della classe. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Nel campionato nazionale di Serie B esce sconfitto il Cus Volley maschile. Al Palacus i ragazzi di Guido Costigliolo vengono superati dal Cirié, terza della classe nel Girone A. Primo set molto equilibrato tra le mura domestiche, con i piemontesi che fanno loro la sfida conquistando anche i successivi due set. Qui risultati e classifica.

CUS GENOVA vs CIRIÉ 3-0 (25-27; 12-25; 17-25)

Per quanto riguarda la femminile è arrivata sconfitta per il Cus Volley nel Girone B di Serie D femminile. Al Palacus le avversarie del Lunezia Volley conquistano la posta in palio con il risultato di 0-3. Due vittorie e due sconfitte fin qui per le Universitarie. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Rivincita del Cus Basket in Serie C Silver nel weekend. Ragazzi di coach Pansolin capaci di espugnare il PalaCanepa di Sestri Levante contro Valpetronio di Coach Vaccaro. Una sfida a pochi giorni dal recupero di campionato che ha visto i Levantini strappare i due punti al Palacus. Biancorossi sempre in vantaggio alla fine di ogni parziale, con la partita già indirizzata già all’intervallo lungo sul 25-42. Tentativo di rientro da parte dei padroni di casa nel secondo tempo con gli Universitari che riescono a contenere gli avversari e a conquistare la vittoria esterna. Qui risultati e classifica.

VALPETRONIO vs CUS GENOVA 63-67 (11-16; 25-42; 49-56)

VALPETRONIO: Callea 5, Diakite 10, Ferri E. 22, Calzolari 4, Ferri R. 3, Marijanovic 2, Bottaro 11, Tasso ne, Bernardello 6, Bozic ne, Urosevic ne. Coach: Vaccaro.

CUS GENOVA: Vallefuoco 10, Camperi 1, Pampuro 9, Dufour 21, Sommariva 7, Ferraro 17, Falco, Casucci 2, Ricci ne, Bilamour, Scibilia ne. Coach: Pansolin.