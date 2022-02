Cus Genova, in luce la velocista Aurora Vescio

Sconfitta per il Cus Basket in Serie C Silver contro il Basket Pegli. Sabato esordi positivi al coperto da parte di alcuni giovani sprinter al PalalOttici di Parma. Ancora ferme Serie A di rugby e Serie B di volley.

Pallacanestro

Ritorno in campo amaro per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli uomini di Coach Pansolin escono sconfitti dalla sfida contro il Basket Pegli di Coach Costa a causa soprattutto del primo quarto, in cui viene scavato il solco di 8 punti che poi caratterizzerà la partita degli Universitari fino alla fine. Sfida che fa registrare un +10 ospite all’intervallo lungo e un +12 a fine partita. Qui risultati e classifica.

Questo il commento di Marco Dufour, top scorer dei Biancorossi: «Giocare dopo due mesi non è facile. Non abbiamo avuto l’approccio giusto e siamo arrivati alla partita scarichi e senza energie. Da lì un inizio complicato e tutta la partita a rincorrere. Complimenti al Pegli che sono arrivati preparati ed aggressivi».

CUS GENOVA vs BASKET PEGLI 69-81 (13-21; 29-39; 46-67)

CUS GENOVA: Ricci 3, Vallefuoco 6, Dufour 14, Sommariva 2, Ferraro 13, Falco 7, Casucci 8, Grandeaux, Pasqualetto 6, Bilamour 10, Scibilia. Coach: Pansolin.

BASKET PEGLI: Valsecchi 2, Monaldi 14, Bruzzone 3, Nsesih 19, De Michele, Cartasegna ne, Schiano ne, Mozzone 11, Zaio A. 13, Grillo 4, Zaio M. 15. Coach: Costa.

Atletica leggera

Sabato esordi positivi al coperto da parte di alcuni giovani sprinter al PalalOttici di Parma. In luce Aurora Vescio, promettente velocista, settima fra le allieve con 7"26 sui 50 piani. Benedetta Vassallo è stata quattordicesima sulla stessa distanza con 7"52. Eugenio Mereto si è piazzato al sesto posto fra gli allievi, sempre sui 50 indoor, chiudendo in 6"57, seguito una posizione dopo da Gabriele Fereidouni, 6"58. Un’esperienza che promette bene per il futuro.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. «La FIR ha deliberato la sospensione», si legge sul comunicato ufficiale, «di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia». «La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese». Qui risultati e classifica.

Pallavolo

«La Federazione Italiana Pallavolo», si legge sul sito della Federazione Volley, «ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio». Qui risultati e classifica.