Cus Genova basket, sei su sei e vetta della classifica

Sconfitta per la prima squadra femminile del Cus Rugby in Serie A contro il Rugby San Mauro. Sesta vittoria di fila e vetta nel Girone B di Serie C Unica per il Cus Basket. Sconfitta contro il Genova Volley per la prima femminile del Cus Volley in Serie D.

Rugby

Sconfitta ma grandi progressi per la prima squadra femminile del Cus Genova Rugby in Serie A. Le ragazze di Domenico Grassotti vengono superate per 57-7 dal Rugby San Mauro allo stadio del Rugby di San Mauro Torinese. Un punteggio che si è ampliato solo nel finale, nonostante una rosa rimaneggiata rispetto alle avversarie. Fermo, invece, il Girone 1 di Serie B per la prima squadra maschile di Simon Jones e Andrew Robb.

SERIE A/F

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY SAN MAURO 57-7

Basket

Ancora una vittoria per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Ragazzi di coach Pansolin capaci di conquistare il dodicesimo punto e di mantenere la vetta del Girone B grazie al successo contro Fulgor Omegna. Sfida aperta al Palacus, con i biancorossi vincenti grazie alla grande giornata offensiva, nonostante una prova difensiva sottotono. Sei vittorie su sei, dunque, per gli Universitari.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs FULGOR OMEGNA 88-82 (22-15; 38-36; 66-58)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 4, Taccini ne, Vallefuoco 15, Esposito, Galluzzi 26, Dufour 26, Cassanello, Caversazio 6, Ferraro 5, Casucci 2, Sommariva 2, De Censi 2. Coach: Pansolin.

FULGOR OMEGNA: Maulini 4, Bucelli 2, Santini 15, Orlando 5, Barberis 6, Vercelli 22, Forte 7, Donaddio 15, Fomba 6. Coach: Lodetti.

Pallavolo

Sconfitta per la prima squadra femminile del Cus Genova Volley nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi vengono superate nella palestra dell'istituto Nautico San Giorgio dal Genova Volley per 3-0. Una sfida che, a dispetto del punteggio, è stata combattuta in tutti e tre i set. Riposava, invece, la prima squadra maschile di Fabrizio Schembri in Serie C.

SERIE D/F | GIRONE B

GENOVA VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-23; 25-19; 27-25).