Cus Genova, le ragazze del volley strapazzano la Pro Recco

Sconfitta in Serie A per il Cus Rugby contro l'Amatori Alghero. Cadono in casa i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro il Novi Pallavolo, sesto successo invece per le ragazze in Serie D contro la Pro Recco Pallavolo. Sconfitta in Serie C Silver per il Cus Basket contro la Pallacanestro Vado.

Rugby

Sconfitta allo stadio Carlini-Bollesan nello scontro diretto per la salvezza nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Rugby contro l'Amatori Alghero. Primo tempo equilibrato a Genova, con i biancorossi trascinati dalla verve di Corona. Nel secondo tempo decisiva la meta di Alvarado a dieci dalla fine e il calcio piazzato di Cipriani a tempo quasi scaduto.

Universitari che comunque contro sorpassano i 'cugini' del Recco al decimo posto. Sconfitta anche per le biancorosse del Cus Rugby, impegnate da 'tutorate' con i Lions Tortona. Sconfitta per 33-5 al Bicocca Stadium per le tortonesi contro il Cus Milano Rugby, con il team piemontese e ligure che così rallenta nel Girone 1, a differenza delle lombarde che invece conquistano punti importanti in classifica.

SERIE A/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs AMATORI ALGHERO 18-25

MARCATORI: 6' mt. Corona; 10' cp Corona; 14' mt. Marchetto; 40' mt. Gesa; 55' mt. Cipriani; 59' mt. Bollo, tr. Cipriani; 65' mt. Corona; 70' mt. Alvarado; 79' cp. Cipriani.

CUS GENOVA RUGBY: Corona (Satta), Grassi (Said), Filippone, Ghiglione, Gesa, Migliorini, Granzella, Schenone, Bertirotti, Solaro (Bruzzone), Pietro Imperiale, Francesco Imperiale Galiberti, Barry, Felici (Lipera), Bortoletto. Allenatori: Snook e Bernardini.

AMATORI ALGHERO: Leveratto, Alvarado, Delrio, Di Sano, Bombagli, Cipriani, Cuesta, Torello, Canulli, Gabbi, Tveraga, Bollo, Bellotti, Marchetto, Cataldi. Dalla panchina: Macchioni, Gueye, D’Aleo, Solinas, Peana, Nicita, Daga, Marrone. Allenatore: Lo Greco.

ARBITRO: Locatelli di Bergamo.

Volley

Battuta d'arresto per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi sconfitti in casa dal Novi Pallavolo con un secco 0-3, con i piemontesi che dunque trascinano gli Universitari di Guido Costigliolo a una sola lunghezza di distanza dalla 'zona calda'. Tutti e tre i set sono stati equilibrati dal punto di vista del risultato ma solo l'ultimo è risultato combattuto fin dai primi minuti, mentre negli altri due i biancorossi si sono ritrovati a inseguire. Sesta vittoria in Serie D, invece, per la prima squadra femminile del Cus Volley, ottenuta contro la Pro Recco Pallavolo. Le ragazze di Riccardo Serra, dopo un primo set concesso alle recchesi, conquistano così un successo che le proietta al settimo posto del Girone B a due sole lunghezze dalla Normac Vgp.

Questo il commento di Camilla Bernardinelli, giocatrice del Cus Volley: "Partita molto combattuta, purtroppo non siamo mai entrare in partita con la testa per tutta la sua durata. La squadra poteva fare sicuramente meglio anche se ci siamo portate a casa la vittoria. Avversarie molto cresciute dall'arrivo del nuovo coach".

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs NOVI PALLAVOLO 0-3 (22-25; 25-25; 23-25)

SERIE D/F | GIRONE B

PRO RECCO vs CUS GENOVA VOLLEY 1-3 (25-23; 19-25; 15-25; 23-25)

Basket

Sconfitta in trasferta per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli uomini di coach Pansolin non riescono a bissare la brillante vittoria ottenuta lo scorso weekend contro il Tigullio Sport Team, uscendo a mani vuote dal Geodetico contro la Pallacanestro Vado. Nel secondo quarto il parziale-chiave della sfida, con i vadesi che infliggono ai biancorossi un 32-25 che risulterà poi decisivo, con i Cussini che non riusciranno più a colmare il gap a fine partita.

SERIE C SILVER

PALLACANESTRO VADO vs CUS GENOVA BASKET 66-53 (17-15; 32-25; 44-38)

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 13, Jojovic 8, Pellegrino 4, Ivankovic 9, Migone, Rondinini ne, Micalizzi, Tridondani 5, Squeri 8, Serafini ne, Vujic 17, Fantino 2. Coach: Saltarelli.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 7, Pasqualetto 13, Vallefuoco 8, Leveratto ne, Pampuro 4, Cassanello 1, Grandeaux ne, Ferraro 15, Casucci 2, Sommariva 3, Esposito, De Censi. Coach: Pansolin.