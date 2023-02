Cus Genova, doppio argento per Chiara Smeraldo al rientro

Vittoria per i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro Sant’Anna, sconfitta in casa per le ragazze in Serie D contro l’Albaro Volley. Doppio argento nel weekend per Chiara Smeraldo ai Campionati Nazionali Promesse e Juniores di Ancona.

Volley

Importante successo per la prima squadra maschile del Cus Volley, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo capaci di imporsi contro Sant’Anna per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta e decisa solamente nel finale di ogni set. Grazie a questa vittoria i Galletti avvicinano i torinesi, portandosi al nono posto a due punti di distanza da loro e a tre punti dalla zona calda. Sconfitta casalinga con il risultato di 0-3, invece, per la prima squadra femminile, impegnata nel Girone B di Serie D. Le Biancorosse, settime in classifica, erano avversarie dell’Albaro Volley, capolista del girone a quota 38 punti.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs SANT’ANNA PALLAVOLO 3-1 (25-23; 25-27; 27-25; 25-23)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs ALBARO VOLLEY 0-3 (5-25; 11-25; 11-25)

Atletica leggera

Prestazione formidabile nel weekend per Chiara Smeraldo per quanto riguarda l’attività al coperto dei Campionati Nazionali Promesse e Juniores di Ancona. Chiara, di Arma di Taggia, seguita da papà Paolo con la consulenza preziosa di Eugenio Paolino, sabato si è classificata seconda nel salto in lungo U23 con la misura di 6.13, record personale. Solo Arianna Battistella dei Carabinieri ha fatto meglio con 6.35. Il tempo di smaltire le tossine, ed ecco domenica la cussina replicare il secondo posto, questa volta nel triplo, con 12.88, record ligure di categoria, andando vicinissima al minimo per i Campionati Europei (13.00). Piazzamenti indoor completati da Gabriele Avagnina, sesto nell’alto Juniores con 1.98, sfortunato per avere sfiorato 2.02. Nell’analoga gara femminile decima Martina Campani con 1.64.

Questo il commento di Chiara Smeraldo: "È stato un weekend inaspettato. Dopo un anno di recupero da un infortunio mi sentivo pronta per tornare a competere, ma non pensavo di raggiungere i risultati ottenuti, soprattutto nel triplo, territorio ancora inesplorato per me. Ero determinata e vogliosa di dimostrare dato un anno di assenza da competizioni di livello, quindi ho provato a dare tutta me stessa consapevole che avrei fatto del mio meglio. È un anno che con il mio allenatore e papà Paolo Smeraldo stiamo lavorando bene cercando soprattutto di preservare la mia salute e tornare competitivi come siamo stati diverse stagioni passate, quindi queste due medaglie vanno dedicate soprattutto a lui che mi sopporta e sostiene insieme alla mia famiglia".

"Credo di aver dimostrato la mia consistenza e solidità tecnica - conclude Chiara - raggiunta grazie ad alcuni cambiamenti e all'aiuto del tecnico nazionale Eugenio Paolino che aiuta mio papà soprattutto nella parte tecnica. Quest'anno sarà un anno di grandi appuntamenti ma credo che siamo partiti con il piede giusto. Spero di continuare su questa strada cercando di togliermi più soddisfazioni possibili per rendere fiera tutta la mia famiglia. Ringrazio la società per il supporto e la stima che ha dimostrato nei miei confronti".

Lo junior Pietro Calcagno si è classificato quarto nella dieci chilometri Portofino Run di sabato a Santa Margherita Ligure. Il giovane mezzofondista allenato da Francesco Giacobbe ha chiuso in 32'15" dopo un percorso ricco di saliscendi, ed è stato anche primo degli italiani nella gara vinta dal marocchino Lhoussine Oukrid in 30'54".