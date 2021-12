Cus Genova, i risultati del weekend: sconfitte nel volley e nel rugby

Fine settimana non proprio positivo per i colori biancorossi. Sconfitta in Serie A contro il Rugby Milano per il Cus Rugby e contro il Cirié per il Cus Volley in Serie B. Rinviata la sfida di Serie C Silver tra Cus Basket e Valpetronio. Vittoria contro Hc Genova e sconfitta contro Hockey 1980 per il Cus Hockey nel Campionato Indoor di Serie B. Per il Cus Tennis, infine, sconfitta in finale contro il Tc Pegli in Coppa Bonici e vittoria in Coppa Wingfield contro lo Sporting Pegli 2.

Rugby

Sconfitta nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Rugby. È il Rugby Milano a conquistare la vittoria in casa contro gli uomini di Sandri e Bernardini con il risultato di 49-17. Battuta d'arresto per gli Universitari che rallentano dopo la vittoria contro VII Torinese e la sconfitta di misura allo Stadio Carlini-Bollesan contro il Parabiago. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Sconfitta per 3-1 a Cirié per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Universitari superati dalla terza forza del campionato, affrontata con grande consapevolezza sfiorando il quinto set e quindi anche almeno il conseguente punto in classifica. Momento di crescita per i Biancorossi dopo un avvio difficile. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Rinviata a causa di un positivo nel roster avversario la sfida di Serie C Silver al Palacus tra il Cus Basket di coach Pansolin e Valpetronio di coach Vaccaro. Qui risultati e classifica.

Hockey

Domenica è ricominciato il Campionato Indoor di Serie B per il Cus Hockey di Franco Ferrero. Una vittoria e una sconfitta a Savona per gli Universitari tra la sfida della mattina e la sfida del pomeriggio. Successo infatti contro Hc Genova per 6-3, con i Biancorossi che sono invece stati superati nel secondo match contro l'Hockey 1980 per 9-2. Qui risultati e classifica.

Tennis

Il Cus Tennis viene superato dal Tc Pegli in finale di Coppa Bonici in trasferta. Sconfitta per Marelli contro Brunelli per 6-4 6-1 con la palla del 5-5 sfumata, mentre Costa viene sconfitto da De Martino per 6-0 7-5 con un set point a favore del Biancorosso nel secondo set. Ottimo torneo e grande avventura, comunque, per il team degli Universitari. Per quanto riguarda la Coppa Wingfield, invece, vittoria per 4-0 contro lo Sporting Pegli 2 e primo posto nel girone.