Cus Genova: nell'atletica brillano Baldini e Musso, quarto successo nel basket

Continua la scia vincente per il Cus Basket di coach Pansolin in Coppa del Centenario. Ottimi i risultati nel weekend per l'atletica ai Campionati Liguri Assoluti di Genova

Ottimo weekend biancorosso ai Campionati Liguri Assoluti, nei quali è spiccato Giordano Musso con il suo grandissimo personal best di 16.30 metri nel lancio del peso. Sconfitta con onore per il Cus Tennis nelle semifinali Playoff di Serie C maschile contro la Pro Recco Tennis. Quarta vittoria consecutiva in Coppa del Centenario per il Cus Basket contro l'Auxilium.

Atletica leggera

Ottimi i risultati nel weekend per l'atletica ai Campionati Liguri Assoluti di Genova. Su tutti spicca la grandissima prestazione di Giordano Musso che nel peso ottiene la misura di 16.30 metri, migliorando di ben 40 cm il personal best di qualche giorno fa. Questa misura lo pone in Liguria dietro solamente al leggendario capitano biancorosso Marco Noli, capace di far registrare la misura di 16.81 nel 1988. Per Musso anche personal best nel disco con 44.63 metri.

Altra grande prestazione di Federica Baldini negli 800 metri, vinti in 2''11'84, dopo l'eccellente 4''25'00 nei 1.500 di giovedì. Da segnalare anche i personal best di Giuditta Ponsicchi nei 200 e 400 (25'70 e 57'47), Francesca Guastalli nei 400 hs con 1''04'45, Dario Fornaca nei 400 con 49'75, e dell'allieva Camilla Rebora nei 200.

Sempre ottime le prestazioni dei martellisti Davide Costa con 62.33 metri e Ilaria Marasso con 51.41 metri. Anche Elisa Lugli si migliora nei 100 con 12'76 e 200 con 26'38.

Tennis

Domenica a Recco si è conclusa l'esperienza ai Playoff per la squadra maschile del Cus Tennis dopo una splendida cavalcata in Serie C. Alla Pro Recco Tennis, reduce dalla vittoria per 5-1 all'andata delle semifinali, sono bastate le due vittorie nei primi due singoli per conquistare la doppia contesa e qualificarsi per la fase nazionale di Serie C. Sconfitte per Costa contro Micali e per Ginocchio contro Vigesi nei due incontri disputati.

Pallacanestro

Continua la scia vincente per il Cus Basket di coach Pansolin in Coppa del Centenario. Partita molto combattuta fin dal primo quarto contro un'avversaria sì caratterizzata da assenze importanti per infortunio ma comunque ostica e insidiosa. All'intervallo sul +3, i Biancorossi subiscono la vivacità avversaria andando sul -2 a fine terzo quarto e riuscendo ad avere la meglio sui Biancoblù solamente dopo un overtime, con il risultato definitivo di 88-89.

AUXILIUM vs CUS GENOVA 88-89 d1ts (22-23; 41-44; 61-59; 76-76)

AUXILIUM: Decarolis NE, Pedemonte 14, Croce 2, Pescio 5, Grossi 6, Bianco Al. 11, Schenone NE, Godani 4, Castello 20, Prekperaj 6, Bianco An. 20. Coach: Pezzi.

CUS GENOVA: Bertini NE, Vallefuoco S. 17, Pampuro 3, Dufour 19, Sommariva, Vallefuoco N. 21, Falco 10, Casucci 6, Grandeaux, Pasqualetto 3, Bilamour 10. Coach: Pansolin.