Cus Genova, tre punti fondamentali per i ragazzi della pallavolo

Punto importante del Cus Rugby in Serie A contro il Biella Rugby. Vittoria determinante per i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro l'Albisola Pallavolo, sconfitta contro il Cogovalle per le ragazze in Serie D. Tre vittorie e una sconfitta del Cus Tennis tra Serie C maschile e femminile e Serie D1 maschile. Ottimi risultati per l'atletica cussina nel weekend.

Rugby

Finale di stagione al cardiopalma quello del Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Francesco Bernardini chiudono ufficialmente la stagione nel Girone 1, visto il turno di riposo nell'ultima giornata, con la speranza di disputare gli spareggi e di evitare la retrocessione diretta. Biancorossi che mantengono la penultima posizione grazie alla grande prestazione contro il Biella Rugby, ottenendo un punto di vitale importanza che li mantiene a pari punti rispetto al Recco, capace di strappare anch'esso un punto contro VII Torino allo Stadio Carlini-Bollesan. Universitari in attesa dunque dell'esito dell'ultima giornata, in cui il Recco affronterà in trasferta la capolista Rugby Parabiago. In caso di zero punti da parte dei recchesi il Cus si garantirà l'accesso agli spareggi salvezza.

SERIE A/M | GIRONE 1

BIELLA RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 25-19 (3-7)

MARCATORI: 14' mt. Gesa, tr. Corona (0-7); 24' cp Susperregui (3-7); 42' mt. Ramaboea, tr. Susperregui (10-7); 49' mt. Perez Caffe, tr. Susperregui (17-7); 53' mt. Imperiale F., tr. Corona (17-14); 17' mt. Susperregui (22-14); 29' cp Susperregui (25-14); 39' mt. Schenone (25-19).

BIELLA RUGBY: Travaglini; Braga, Ramaboea, Ongarello (75' Negro), Tosetti; Susperregui, Besso (55' Della Ratta); Haedo, Perez Caffe (73' Mondin), Mafrouh (49' Righi); G. Loretti, Passuello (44' Vezzoli); Vaglio Moien (74' Vecchia), Braglia (63' Loretti L.), Ledesma. Non entrato: Panaro. Allenatore: Benettin.

CUS GENOVA RUGBY: Corona; Gesa, Pressenda, Ghiglione, Filippone (65' Grassi); Migliorini, Tessiore (74' Granzella); Schenone, Bertirotti, Ruiz; Imperiale F. (54' Gerli), Imperiale P.; Barry (56' Rifi), Felici, Bortoletto. Non entrati: Giuliano, Lipera, Solaro, Satta. Allenatore: Bernardini.

Volley

Vittoria determinante per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B, ma ogni verdetto rinviato al prossimo weekend. Nel derby ligure contro l'Albisola Pallavolo arriva un'ottima vittoria per 3-0 che permette agli Universitari di mantenere attualmente l'ottavo posto nel Girone A a quota 31, a pari punti rispetto a Chieri '76 e Sant'Anna Torino, seguite dal Valdimagra Volley, prima compagine virtualmente retrocessa. Sconfitta invece per le ragazze di Riccardo Serra nel Girone Classificazione di Serie D. Biancorosse superate al PalaDamonte dal Cogovalle per 3-1.

Questo il commento di Federico Bargi, pallavolista dei Biancorossi: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Nonostante i punti in classifica loro sicuramente hanno giocato un'ottima pallavolo. Sapevamo che sarebbero venuti con il coltello tra i denti quindi ci aspettavamo una partita così, combattuta, soprattutto all'inizio. Poi siamo stati bravi a rimanere concentrati per non perdere il filo della partita. Sicuramente è un finale di stagione complicato. Così è la Serie B, un campionato combattuto fino all'ultimo. Bisogna aspettare e combattere con il coltello tra i denti fino all'ultima partita".

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs ALBISOLA PALLAVOLO 3-1 (25-23; 25-18; 25-16)

SERIE D/F | GIRONE CLASSIFICAZIONE

COGOVALLE vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (19-25; 25-17; 25-9; 25-13)

Tennis

Weekend perfetto quello delle tre prime squadre in Serie C. La prima squadra maschile ha superato il Tc Bogliasco con un perentorio 6-0 grazie alle vittorie di Luzzo, Metti, Costa e Reitano nei singoli, e di Metti-Paiardi e Luzzo-Reitano nei doppi. Successo importante anche per la Squadra "A" femminile, vincente contro La Tennis per 4-0 grazie alle vittorie di Scimone, Marelli e Damiani nei singoli, con successo di Scimone-Marelli nel doppio. Ottima anche la vittoria della Squadra "B" contro il Tc Biancorosso Carcare per 4-0 con vittorie di Solari, Montaldo e Da Molo nei singoli, di Da Molo-Carazza nel doppio. Infine, sconfitta per i ragazzi della Serie D1 maschile contro il Tc Lavagna per 4-0 nonostante un doppio molto combattuto disputato da Polverosi-Paolillo.

SERIE C/M

TC BOGLIASCO vs CUS GENOVA TENNIS 6-0

SERIE C/F

CUS GENOVA TENNIS "A" vs LA TENNIS 4-0

TC BIANCOROSSO CARCARE vs CUS GENOVA TENNIS "B"

SERIE D1/M

TC LAVAGNA vs CUS GENOVA TENNIS 4-0

Atletica

Nella giornata di sabato 29 aprile Tommaso Mondello, giovane allenato da Mattia Superina con la supervisione di Valter Superina, ha lanciato il martello a 62.10, misura che al momento attuale è la migliore prestazione dell'anno per la categoria Cadetti. Mondello si conferma, ancora una volta, leader in Italia, con un nuovo record personale che costituisce un progresso di più di un metro rispetto al precedente. Brillante prova di Maddalena Artesi, impegnata sabato sui 600 metri nel Meeting Nazionale Walk and Middle Distance Night a Milano. La mezzofondista, categoria Allieve, allenata da Andrea Simonazzi, si è classificata seconda nella seconda serie in 1'34"89, superata solo di poco dalla lombarda Clarissa Boleso, 1'34"48. Infine, l'intramontabile Elena Lugli ha vinto i 100 di un meeting su pista al Campo Lagorio in 12"78, con vento purtroppo oltre la norma (+2.5). Simona Montessoro ha fatto suoi i 200 in 28"34, questa volta con folate sfavorevoli (-1.0). Un tornado, invece, alle spalle di Enrico Mereto, terzo nei 100 con 11"30 (+5.0).

Dominio, sabato e domenica, del Cus Genova Atletica nei Campionati Giovanili Liguri di Staffette sulla pista del Lagorio di Imperia. La squadra maschile si aggiudica le classifiche generali sia fra i Cadetti che fra i Ragazzi. In particolare, i Cadetti vincono sia la 4x100 che la 4x1000. I ragazzi conquistano il primo posto nella 4x100, risultando secondi nella 3x800. Vittoria anche per la 3x800 ragazze, mentre i ragazzi sono anche primi nella combinata. Il tutto nonostante il clima piovoso che ha caratterizzato la domenica imperiese.