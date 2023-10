Cus Genova, tutte a segno le squadre maschili

Vittoria per la prima squadra maschile del Cus Rugby in Serie B, sconfitta all'esordio per la prima femminile in Serie A. Quinta vittoria su cinque per il Cus Basket nel Girone B di Serie C Unica. Ottimo esordio per la prima squadra maschile del Cus Genova Volley in Serie C, sconfitta casalinga per la prima femminile in Serie D.

Rugby

Partita ricca di emozioni allo stadio Carlini-Bollesan, in cui il Cus Genova Rugby riesce a strappare la vittoria contro il Rugby Bergamo nel Girone 1 di Serie B. Nel primo tempo le due squadre si studiano, con i bergamaschi che chiudono all'intervallo sul +1 grazie a due calci piazzati di Orlandi. Nel secondo tempo gli Universitari di Simon Jones e Andrew Robb ingranano realizzando le tre mete decisive con Granzella, Felici e Bortoletto, che regalano definitivamente la vittoria ai Cussini.

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY BERGAMO 29-24 (10-11)

MARCATORI: 6' mt. Mambretti; 8' mt. Bortoletto; 10’ cp Orlandi; 27' cp Orlandi; 32' mt. Bortoletto. 42' cp Orlandi; 45' mt. Granzella, tr. Migliorini; 51' mt. Orlandi, tr. Orlandi; 61' mt. Felici, tr. Migliorini; 67' mt. Bortoletto; 70' cp Orlandi

CUS GENOVA RUGBY: Grassi, Pulimeno, Pressenda, Migliorini, Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta, Ruiz, Grassotti, Gribaudo, Giuliano (58' Barry Fassouma), Felici, Bortoletto (78' Bosia). Allenatori: Simon Jones e Andrew Robb.

RUGBY BERGAMO: Salvini, Cocca, Rosa, Mambretti, Dalzini, Orlandi, Milinkovic (66' Bonetti), Cavenago (66' Belotti), Gigante, Sehou Abalo, Guiniot (46' Bellini), Rota, Bettoni (58' Plevani), Loda (58' Minicuci), Bosco. Allenatore: Pastormerlo.

ARBITRO: Scaglia di Milano

Sconfitta all'esordio in Serie A per la prima squadra femminile del Cus Genova Rugby. Le ragazze di Domenico Grassotti escono sconfitte dal Rugby Parabiago con il risultato di 86-0 allo stadio Venegoni-Marazzini. Avvio difficile dunque per le universitarie, alla ricerca della propria identità nell'ambito di un progetto nuovo e a respiro regionale.

SERIE A/F

RUGBY PARABIAGO vs CUS GENOVA RUGBY 86-0

Basket

Il Cus Genova Basket cala il pokerissimo in Serie C Unica. Biancorossi in testa alla classifica del Girone B grazie al successo contro Teens Biella Basket al Palacus. Primo strappo nel primo quarto da parte dei ragazzi di coach Pansolin, in parte ricucito dai biellesi all'intervallo lungo. Nella terza frazione gli Universitari creano il gap decisivo, amministrato nell'ultima frazione.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs TEENS BASKET BIELLA 86-78 (27-18; 42-38; 66-48)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 5, Vallefuoco 11, Esposito, Galluzzi 22, Dufour 21, Cassanello 1, Sighinolfi, Caversazio 5, Ferraro, Casucci 12, Sommariva 8, De Censi 1. Coach: Pansolin.

TEENS BASKET BIELLA: Guelpa ne, Lavino 8, Ramzi 6, Maffeo 7, Vioglio, Gagliano 8, Guzzon 13, Zimonjic 8, Bertoglio, Cerri 18, Bona 10. Coach: Garri.

Pallavolo

Esordio convincente per la prima squadra maschile del Cus Genova Volley in Serie C. Ragazzi di Fabrizio Schembri padroni del campo nel primo e nel secondo set, davanti a un folto pubblico presente sugli spalti del Palacus. Colpo di coda dei savonesi nel terzo set, con i biancorossi che però mettono in ghiaccio la sfida portando a casa set e primi punti in campionato.

Questo il commento di Alessandro Archetti, capitano della prima squadra maschile: "Una partita difficile, si sa sempre che l’esordio non è mai facile. Abbiamo giocato in casa con un grande pubblico, tanta gente a tifarci, che ci ha sicuramente aiutato. Tutta la settimana ci siamo allenati più o meno bene per cui siamo arrivati alla partita abbastanza tranquilli. È qualche anno che sono qua, è un onore essere capitano. Bella squadra, bel gruppo, giovane e rinnovato. Ci troviamo bene tra noi e siamo contenti".

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs SABAZIA SAVONA 3-0 (25-17; 25-12; 25-22)

Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi vengono superate al Palacus dalla Normac Vgp per 1-3. Primo set con inerzia ospite, con reazione cussina nel secondo. Terzo set decisivo, 25-23 per la Normac, e quarto set che chiude definitivamente la sfida.

SERIE D/F

CUS GENOVA VOLLEY vs NORMAC VGP 1-3 (15-25; 25-23; 23-25; 17-25).