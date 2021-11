Cus Genova, i risultati del weekend: prima gioia per Costigliolo

Prima vittoria in Serie B per il Cus Volley, ottenuta nel derby contro la Colombo. Vittoria anche per il Cus Basket nella stracittadina contro l'Ardita Juventus in Serie C Silver. Rinviata la semifinale di Coppa Bonici per il Cus Tennis, vincente in Coppa Wingfield contro il Tc Voltri.

Pallavolo

Secondo risultato utile consecutivo per il Cus Volley di Guido Costigliolo, da poco arrivato sulla panchina biancorossa. Il terzo derby ligure consecutivo sorride infatti agli Universitari, capaci di imporsi al Paladiamante contro la Colombo con il risultato di 2-3. Doppio vantaggio del Cus con la Colombo capace sempre di pareggiare i conti fino al quinto set, in cui Louza e compagni riescono a rimontare dal risultato di 8-4 fino a un 18-20 che regala la prima gioia nel campionato nazionale di Serie B. Qui risultati e classifica.

COLOMBO VOLLEY vs CUS VOLLEY 2-3 (21-25; 25-14; 22-25; 26-24; 18-20)

Pallacanestro

Ancora una vittoria per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli uomini di coach Pansolin riescono a far loro uno dei grandi classici della pallacanestro ligure: il derby di Genova contro l'Ardita Juventus. Molto equilibrato il primo quarto, dopo il quale gli Universitari incanalano la gara nella loro direzione fino al 41-37 all’intervallo. Nel secondo tempo Dufour e compagni incrementano il vantaggio e conquistano così la vittoria finale con il punteggio di 73-63. Qui risultati e classifica.

CUS GENOVA vs ARDITA JUVENTUS 73-63 (19-20; 41-37; 57-46)

CUS GENOVA: Vallefuoco 12, Camperi, Pampuro 5, Dufour 11, Sommariva 6, Ferraro 17, Casucci 2, Grandeaux, Pasqualetto 6, Franconi, Bilamour 14. Coach: Pansolin.

ARDITA JUVENTUS: Carena 4, Micali 2, Rossi ne, Borghini 2, Cavallaro 28, Brocca 2, Dallorso, Mancini 2, Pietronave ne, Mozzi 17, De Paoli 2, Ferrari 4. Coach: Chiesa.

Tennis

La semifinale di Coppa Bonici contro il Finale B in cui era impegnato uno team del Cus Tennis è stata rinviata a sabato prossimo. Vittoria invece in Coppa Wingfield per 3-1 fuori casa contro il Tc Voltri.