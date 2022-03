Cus Genova, weekend in chiaroscuro per i biancorossi

Sconfitta per il Cus Rugby contro il Parabiago in Serie A. Fermato il Cus Volley in Serie B maschile contro Arti e Mestieri, vincente il team femminile in Serie D contro la Serteco. Battuta d’arresto per il Cus Basket contro il My Basket in Serie C Silver. Si riapre la stagione su prato con un brillante pari per il Cus Hockey contro l’Hc Superba. Tris di vittorie, infine, per il Cus Tennis nel weekend tra C e D1.

Rugby

Sconfitta esterna per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Dopo la vittoria nel derby contro il Recco e la prestazione agrodolce contro il VII Rugby Torino arriva una sconfitta fuori casa contro il Parabiago. Gli uomini di Sandri e Bernardini vengono infatti superati dalla terza del Girone 1 sul risultato di 34-18. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Battuta d’arresto per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo fermati infatti al PalaDonMilani da Arti e Mestieri sul risultato di 3-0. Partenza importante da parte dei piemontesi nel primo set, con i Biancorossi che cercano di invertire l’inerzia nei successivi due, molto combattuti ma conquistati nel finale dagli avversari. Qui risultati e classifica. Per quanto riguarda la femminile, impegnata in Serie D, importante vittoria per 3-0 in trasferta contro la Serteco. Un successo che permette alle Biancorosse di riprendere la marcia nel Girone B, attualmente con un bottino di tre vittorie e tre sconfitte. Qui risultati e classifica.

SERIE B

ARTI E MESTIERI vs CUS VOLLEY 3-0 (25-16; 26-24; 27-25)

SERIE D

SERTECO vs CUS VOLLEY (13-25; 18-25; 23-25)

Pallacanestro

Sconfitta casalinga per il Cus Basket al termine di una sfida molto combattuta contro il MY Basket, desideroso di conquistare punti utili per strappare un pass per la seconda fase. Ragazzi di Coach Pansolin sempre in partita e sempre a contatto, con il My che ha fatto suoi i due punti grazie al canestro di Macrì nel finale. Terzo posto in Serie C Silver conservato. Qui risultati e classifica.

SERIE C SILVER

CUS BASKET vs MY BASKET 69-71 (22-25; 40-41; 52-58)

CUS BASKET: Pasqualetto 4, Vallefuoco 10, Camperi, Pampuro 17, Dufour 13, Sommariva 2, Ferraro 4, Falco, Casucci, Grandeaux, Ricci ne, Bilamour 19. Coach: Pansolin.

MY BASKET: Prezioso 4, Alloisio ne, Innocenti M. 8, Macrì 9, Giacomini 12, Innocenti S., Callo ne, Pittaluga 8, D’Acunto 13, Pastorino 12, Pesce 5, Bongioanni. Coach: Brovia.

Hockey

Sfida fuori classifica in Serie B ma ottima dal punto di vista degli spunti per il Cus Hockey. Buona prestazione contro la squadra riserve dell’HC Superba quella dei ragazzi di Franco Ferrero, giocata su ritmi intensi e finita sul risultato di 2-2. La partita è stata per larga parte in mano ai sampierdarenesi, con i Cussini attenti a giocare in difesa per poi ripartite velocemente in contropiede. Sono infatti proprio i Biancorossi a passare in vantaggio grazie a una rimessa laterale battuta velocemente da Zerbino, bravo a pescare in mezzo all’area bomber Tollini, pronto a ribattere in rete al volo. Nell’ultimo quarto però gli avversari hanno trovato la via del goal e, in rapida successione, prima il pari e poi il vantaggio. Negli ultimi minuti però gli Universitari, nuovamente in contropiede, hanno realizzato il goal del definitivo pareggio grazie a Zerbino, freddo nel tu per tu contro il portiere avversario. Qui risultati e classifica.

Tennis

Tris di vittorie nel weekend per il Cus Tennis. Per quanto riguarda la squadra maschile, impegnata in Serie C, è arrivata una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Tc Valletta Cambiaso. Vittorie per Metti e Costa e sconfitte per Rebaudi e Tedone nei singoli, con successivo successo nei doppi per Metti-Tedone e per Rebaudi-Costa. Esordio vincente in Serie C nel pomeriggio di domenica per la prima squadra femminile, ottenuto per 4-0 contro la Squadra B del TC Finale. Vittorie in singolo per Marelli, Damiani e Masé, così come nel doppio per Marelli-Damiani. Infine, ottima vittoria casalinga per 4-0 anche per la squadra femminile di D1 contro lo Sporting Genova. Vittoria in singolo della Maestra Carazza, di Montaldo e di Da Molo, con successivo successo nel doppio da parte di Carazza-Da Molo. Una vittoria che lascia ancora aperte possibilità di passaggio del turno.