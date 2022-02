Cus Genova, vittorie e medaglie per i biancorossi nel weekend

Weekend ricco di soddisfazioni per i colori biancorossi. Doppio successo per il Cus Volley nelle due stracittadine del weekend: ragazzi in Serie B contro la Colombo, ragazze in Serie D contro la Normac. Argento per Marasso e bronzo per Costa ai Campionati Italiani di lanci invernali U23 di Mariano Comense. Torna alla vittoria il Cus Basket in Serie C Silver contro l’Ardita Juventus.

Pallavolo

Doppio successo del weekend nella doppia stracittadina per il Cus Volley. Da un lato la prima squadra maschile è uscita vincente dalla sfida contro la Colombo Volley realizzando un’ottima rimonta. Primi due set con squadre a contatto ma conquistati dagli avversari, mentre nei successivi due gli Universitari riescono a trovare il pari contro i giovani genovesi. Al tie-break poi i Galletti si dimostrano più freddi e conquistano così la vittoria. Qui risultati e classifica. Per quanto riguarda le ragazze, impegnate in Serie D, ottimo successo contro la Normac al PalaCUS. Un 3-0 che permette così alle Universitarie di rifarsi dopo la sconfitta dell’ultimo weekend contro l’Audax. Qui risultati e classifica.

SERIE B – GIRONE A

CUS GENOVA vs COLOMBO VOLLEY 3-2 (23-25; 23-25; 25-17; 25-20; 20-18)

Atletica leggera

Medaglia d’argento per Ilaria Marasso nella giornata di sabato nella categoria Promesse (Under 23) nella specialità martello ai Campionati Italiani di lanci invernali disputati a Mariano Comense. Con 56.47 l’atleta biancorossa ha stabilito il record personale conquistando anche un lusinghiero quinto posto assoluto. Ecco il suo score: 55.60, 54.47, 56.47, 54.95, 55.60 e un lancio nullo. L’azzurro Davide Costa ha conquistato domenica il terzo posto nell’analogo Campionato Italiano nella categoria Promesse, caratterizzato da un elevato livello tecnico. Basti pensare che il primo della categoria Under 23 è stato anche il primo assoluto con la misura di 74.39. Per Davide, seguito da Valter Superina, 62.13 già al primo lancio e terzo posto.

Questo il commento di Ilaria Marasso: «Sono davvero felice ed emozionata della mia prestazione e del risultato raggiunto ai campionati italiani invernali di lanci sia per la categoria Promesse che per gli Assoluti. Sono soprattutto molto soddisfatta della misura perché finalmente sono riuscita ad “abbattere il muro” dei 55 m che era il mio obiettivo principale in questo inizio di stagione. In pedana avevo sensazioni positive e un ampio margine di miglioramento quindi fino all’ultimo lancio ho mantenuto la giusta concentrazione e ho cercato di dare il massimo. I costanti allenamenti con Valter e Mattia mi hanno permesso ancora una volta di arrivare a questo importante appuntamento con la forma psicofisica corretta. Ovviamente ci sono ancora alcuni errori da correggere, ma continuerò a lavorare per arrivare in forma anche alla stagione estiva e per raggiungere nuovi obiettivi».

Nei Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona domenica buona prova di Giordano Musso, decimo con 15.19 nel getto del peso. Vittoria di Nick Ponzio con 21.34, risultato di valore mondiale. Per quanto riguarda gli Europei Master di Braga, in Portogallo, Luciano Fasce domenica si è classificato settimo nei 60 hs M60 Indoor degli Europei master che si sono conclusi domenica 27 febbraio a Braga (Portogallo). Con la freschezza di un ventenne Luciano ha chiuso in 10"33 in finale dopo avere corso in 10"30 in batteria.

Pallacanestro

Riscatto servito per il CUS Basket in Serie C Silver. Gli uomini di Coach Pansolin fanno loro uno dei grandi classici della pallacanestro ligure: la stracittadina contro l’Ardita Juventus. Sempre davanti i Biancorossi, capaci di andare sul +8 all’intervallo lungo. Universitari che allungano nel terzo quarto sul +20, fino a raggiungere il +29 finale. Qui risultati e classifica.

ARDITA JUVENTUS vs CUS GENOVA 59-88 (10-19; 32-40; 46-66)

ARDITA JUVENTUS: Lotti 3, Carena 5, Micali 2, Rossi 4, Borghini 5, Brocca 6, Dallorso 9, Mancini, Pietronave 6, De Paoli 7, Ferrari 8, Demarte 4. Coach: Chiesa.

CUS GENOVA: Pasqualetto 2, Vallefuoco 12, Camperi 3, Pampuro 14, Dufour 18, Sommariva 11, Ferraro 9, Falco 4, Casucci 4, Grandeaux 2, Ricci, Bilamour 9. Coach: Pansolin.